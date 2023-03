Mesut Özil končal kariero

"V preteklih tednih in mesecih, ko sem imel kar nekaj težav s poškodbami, mi je postalo jasno, da je čas, da zapustim veliki nogometni oder," je na več družbenih omrežjih sporočil 34-letni nogometaš, ki je zbral 92 reprezentančnih nastopov za "elf".

Nogometno pot na najvišji ravni je Özil začel v nemški ligi pri Schalkeju v Gelsenkirchnu in nadaljeval v Werderju iz Bremna. Nazadnje je igral za Basaksehir v Istanbulu.

Vmes je blestel tudi v madridskem Realu in londonskem Arsenalu. "Doživel sem neverjetno popotovanje polno nepozabnih momentov in emocij," je še dejal nogometaš, ki se je za sodelovanje zahvalil tudi vsem svojim nekdanjim klubom, trenerjem in soigralcem, s katerimi je profesionalno igral kar 17 let.

Preberite še: