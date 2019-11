Velike Ruse držali v šahu, nato pa ... Škoda. #video

Futsalisti Dobovca Pivovarna Kozel so na odločilni tekmi lige prvakov za uvrstitev na zaključni turnir četverice izgubili z ruskim KPRF, a končni rezultat 5:2 nikakor ni realen pokazatelj dogajanja na igrišču. Slovenski prvaki so bili bližje največjemu uspehu slovenskega futsala, kot si morda kdo predstavlja.

Kozli iz Dobovca, ki so se pred to sezono dodatno okrepili, so imeli pred zadnjo tekmo turnirja v Moskvi vse v svojih rokah, zaradi boljše razlike v zadetkih jim je proti bogatim ruskim podprvakom zadostoval tudi remi. A kljub temu so pred tekmo napovedovali, da ne bodo igrali le na točko, in napovedi uresničili.

Foto: zajem zaslona



Začelo se je vrhunsko. Po zadetku Žige Čeha so Dobovčani povedli in napovedali, da se niso prišli branit in nabijat žoge. Rusi so po izjemnem zadetku Artema Nijazova sicer hitro izenačili, a slovenski prvaki so kljub temu na odmor odšli s prednostjo zadetka. Po drugi asistenci Tea Turka je v polno zadel še Vedran Matošević.

Sedem minut jih je ločilo od raja

Domači KPRF je prednost slovenske zasedbe izničil že na začetku drugega polčasa. Obrambi je pobegnil Arser Bagirov in neubranljivo zadel. Srčnim Slovencem so vidno pešale moči, a se niso predajali. V vratih je blestel tudi Damir Puškar, ki je na koncu zbral 15 obramb, a v 33. minuti so si Slovenci "zabili" kar sami.

Alen Fetić je 30 sekund pred koncem prvega polčasa udaril na vso moč, vsi smo že videli zadetek, a ruski vratar Tsaider je strel ubranil. Še zdaj ni jasno, kako. Foto: zajem zaslona

Žogo je v nevarni coni izgubil Denis Totošković, Rusi pa so darilo izkoristili in povedli s 3:2. Ko je bil tri minute izključen še kapetan Roka Mordej, je bilo jasno, da čudeža ne bo. KPRF je do konca zadela še dvakrat, enkrat v prazno mrežo, in Moskovčani so se razveselili uvrstitve na zaključni turnir, kjer bodo najverjetneje še Barcelona, Sporting in Murcia.

Damir Puškar je spet pokazal, da je eden najboljših vratarjev v Evropi. Foto: Reuters

Trener kozlov: Ruse smo vrnili v igro

"Imeli smo vrhunski prvi polčas, potem pa smo prehitro dobili tisti gol za 2:2. Vrnili smo jih v igro, tisti gol jim je dal moči. Po tem zadetku je bilo, kot da nismo več igrali. Rešitve smo iskali v nekih dolgih žogah," je po tekmi razočarano dejal trener kozlov Kujtim Morina.

Trenerja pa je dopolnil še kapetan Mordej: "Predvsem smo dobili prenaivne zadetke, predvsem drugi in tretji gol, na tako pomembni tekmi. Pa tudi taktično smo malce slabše stali v nadaljevanju tekme, pošle so nam moči. Če želiš biti uspešen na tako pomembnem srečanju, se mora zgoditi vse, kot si si zamisliti. Nimamo si kaj očitati. Hvala stroki, hvala igralcem, hvala sponzorjem in upravi."

