Videoposnetek, ki je hitro zakrožil po spletu, prikazuje sodnika, ki ni bil prepričan v regularnost zadetka domače ekipe, zato se je po "posvetu" z domačimi navijači odločil, da se po pomoč zateče k videotehnologiji VAR (Video Assistant Referee), kjer si sodniki lahko iz različnih zornih kotov ogledajo dogajanje pred golom.

Le da tokrat ni šlo za VAR v klasičnem pomenu besede, saj take tehnologije na tekmah nižjega ranga seveda ne premorejo, sodnik si je pomagal kar z mobilnim telefonom enega od navijačev, ki je posnel sporni zadetek. Po ogledu posnetka na zasilnem VAR (mobilnem telefonu oziroma VAR za reveže, kot so ga poimenovali v Srbiji) je sodnik spremenil odločitev in gol preklical.

Kaj je sistem VAR?

Sistem VAR je sodniški pomočnik, ki glavnemu sodniku pomaga pri odločitvah s pomočjo analiziranja videoposnetkov položajev v nogometu. Za pomoč sodnikom pri odločanju se uporablja v štirih ključnih trenutkih: