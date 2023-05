Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruud Van Nistelrooy je PSV popeljal do trenutnega drugega mesta v prvi nizozemski ligi. SO 10 točk za prvaki Feyenoordom in tri točke pred Ajaxom. V nedeljo igrajo zadnji krog.

Nekdanji napadalec Manchestra Uniteda in Reala Madrida je zaradi nezadostne podpore pri notranjih nesoglasjih odstopil po slabem letu dela. In to uspešnega dela, saj je klub blizu želenega drugega mesta, osvojil pa je tudi nizozemski pokal.

Vodstvo kluba je sicer želelo, da bi vsaj končal sezono, vendar se je nekdanji nizozemski reprezentant Ruud Van Nistelrooy odločil oditi takoj, tako da bo ekipo na zadnji tekmi vodil njegov pomočnik Fred Rutten.

"Ruud je odločitev, ki jo obžalujemo, takoj pojasnil igralcem in osebju. Tako da nam ne preostane drugega, kot da mu izrazimo hvaležnost in zaželimo srečo v nadaljnji karieri," so sporočili iz PSV-ja.