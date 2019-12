V Zagrebu odštevajo do posla stoletja, ki jim bo kmalu uspel

Vsi španski mediji pišejo o tem, da so pri Barceloni začeli akcijo za Danija Olma. Mladega španskega vezista, ki je v tej sezoni dočakal dokončno afirmacijo v majici zagrebškega Dinama in se prebil tudi do španske reprezentance. Jasno je, da se hrvaškim prvakom obeta posel stoletja.

Leta 2016 je Dinamo Marka Pjaco prodal Juventusu za 23 milijonov evrov, zdaj že daljnega leta 2008 je poznejši najboljši nogometaš leta na svetu Luka Modrić v londonski Tottenham odšel za dva milijona evrov manj, Zagrebčani pa so poskrbeli še za kar nekaj prestopov z osmimi številkami, a bo ta, ki se jim obeta kmalu, zagotovo presegel vse.

Dani Olmo, ki je v Zagreb iz vrst Barcelone, kjer je navduševal v mladinskih vrstah, brez odškodnine prišel leta 2014, je v letu 2019 naredil nekaj korakov naprej na svoji vzpenjajoči se nogometni poti in je trenutno eden od najbolj vročih mladih igralcev na evropski nogometni tržnici.

Da odhaja, je pred kratkim povedal tudi sam

"Mislim, da je napočil čas za nov korak," je 21-letni vezist v nedavnem intervjuju opozoril na to, da se njegov čas v Zagrebu izteka, kar je znano že nekaj časa. Po osmih golih in sedmih asistencah v vseh tekmovanjih za Dinamo v tej sezoni, dveh golih, ki ju je zabil v ligi prvakov, naslovu evropskega prvaka do 21 let in izboru v najboljšo enajsterico turnirja, za nameček pa še debiju v majici članske reprezentance Španije in zadetku, ki ga je zabil ob tem, je seveda jasno, da je prerasel hrvaško ligo.

Ker ima pogodbo z Dinamom do konca junija 2021, nove pa seveda ne bo podpisal, ga morajo Zagrebčani najpozneje do začetka prihodnje sezone prodati, če nameravajo napolniti klubsko blagajno. Prav to se bo najverjetneje zgodilo, zanimanje zanj pa so medtem pokazali že številni največji in najbogatejši klubi. Še najbolj pri Barceloni, ki ga želi vrniti v svoje vrste, nad takšnim scenarijem pa naj se ne bi pritoževal niti glavni akter zgodbe.

Ob debiju v majici španske reprezentance, ki mu ga je omogočil zdaj že nekdanji španski selektor Alberto Moreno, je takoj zadel. Foto: Getty Images

Prav danes so se o tem, da se je pri tem poslu nekaj zares začelo dogajati, razpisali skoraj vsi pomembnejši španski mediji. Barcelona naj bi že poslala uradno ponudbo za Olma.

Kako visoka je, ni znano. Mediji ugibajo, da od 30 do 35 milijonov evrov, kar pa naj bi bila vsota, v katero pri Dinamu, pri katerem vse nizi iz ozadja najverjetneje še vedno vleče zloglasni Zdravko Mamić, ne bodo privolili. Za Olma naj bi namreč zahtevali še več.

Pozimi, poleti ali kaj vmes?

Kdaj se bo prestop, ki bo skoraj zagotovo rekorden in bo dozdajšnjo Dinamovo rekordno prodajo morda celo podvojil, zgodil, ni znano. Lahko, da že januarja prihodnje leto, to se bo začelo jutri, najpozneje pa poleti. Obstajala naj bi tudi možnost, po kateri bo Dinamo Olma prodal že zdaj, a bo Španec v Zagrebu potem kot posojen nogometaš ostal do konca sezone. Kakorkoli že bo, Dinamova blagajna bo nazadnje polna.

Olmo je sicer tržno daleč najvišje ocenjen nogometaš zdajšnje zasedbe Dinama, ki pod vodstvom Nenada Bjelice drvi novemu naslovu hrvaškega prvaka naproti. Po oceni spletne strani Transfermarkt.com, ki je specializirana za določanje tržne vrednosti nogometašev, je Španec trenutno vreden 35 milijonov evrov, kar je skoraj trikrat več od nogometaša Dinama, ki je na tej lestvici na drugem mestu.

Alen Halilović ni upravičil visokih pričakovanj Barcelone in vsega nogometnega sveta. Foto: Reuters

Kataloncem se ob zadnjem poslu z Dinamom ni posrečilo

Če se bo Olmov prestop v Barcelono res zgodil, ne bo prvič, da se bo kak nogometaš Dinama preselil na Camp Nou.

Leta 2014 je v Barcelono za pet milijonov evrov odšel takratni veliki up hrvaškega in tudi evropskega nogometa Alen Halilović, ki pa se v majici katalonskega velikana ni izkazal, danes, ko je star 23 let, igra za Heerenveen v prvi nizozemski ligi.

Nogometaš, ki je srečo pozneje iskal še v majicah Sporting Gijona, HSV, Las Palmasa, Milana in Standard Liega, je za Barcelono odigral samo eno tekmo.