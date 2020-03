V Rusiji brez nogometa do 10. aprila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska nogometna zveza je zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja širjenje novega koronavirusa, do 10. aprila ustavila vsa nogometna srečanja pod njenim okriljem. Po sestanku s pristojnimi oblastmi so vodilni možje zveze odločili, da med 17. marcem in 10. aprilom nogometa v Rusiji ne bo.