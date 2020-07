V premier ligi desettedensko poletno prestopno obdobje

Ob odobritvi nogometnega vodstvenega organa, Mednarodne nogometne zveze, se bo poletno prestopno obdobje odprlo dan po koncu sezone 2019/20 in končalo 5. oktobra, na datum, ki ga je krovna evropska nogometna zveza Uefa priporočila za konec registracijskih obdobij po vsej Evropi.

Predstavniki premier lige so sporočili, da so po posvetovanju z angleško nogometno ligo dodali tudi "domače okno", namenjeno zgolj za domače prestope, in sicer od 5. oktobra do 16. oktobra.

