V navijaškem središču v Dohi na voljo tudi alkoholne pijače

Tujci lahko alkoholne pijače v tej muslimanski državi sicer kupijo v nekaterih hotelih, med klubskim SP, ki velja tudi za nekakšno generalko pred svetovnim prvenstvom leta 2022 v Katarju, pa bodo alkoholne pijače točili tudi v navijaškem središču.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je cena pol litra točenega piva 6,2 evra, steklenica piva pa stane pet evrov. Na voljo bodo tudi žgane pijače, steklenica rdečega vina pa stane 27 evrov, kar je precej ceneje kot v omenjenih hotelih.

V navijačem središču bodo gledalci lahko spremljali tekme na velikih zaslonih, na voljo pa bo tudi zabavni program.

