Huligani Olympiakosa so jeseni izvedli enega najbolj zahrbtnih in neverjetnih napadov na gostujoče privržence. Med srečanjem mladinske lige prvakov, na katerem so se dokazovali golobradi upi Olympiakosa in Bayerna, so poskrbeli za nezaslišan škandal. Na motorjih so vdrli na igrišče, nato pa fizično obračunali s privrženci bavarskega velikana. Bayern je strogo obsodil dogodek, Evropska nogometna zveza (Uefa) je sprožila postopek, poldrugi mesec pozneje pa kaznovala grškega prvaka.

''Bili smo v šoku,'' je po navijaškem izgredu, ki se je pripetil na tekmi mladinske lige prvakov, potožil trener mladinske zasedbe Bayerna Martin Demichelis. Argentinec, pred leti izvrsten branilec, zdaj pa trener, se je zahvalil igralcem, trenerju in vodstvu Olympiakosa, da so po napadu huliganov ostali prisebni in zavarovali nemške goste.

Okrog 80 huliganov je prihrumelo na igrišče na 40 motorjih. Številni so nosili motoristične čelade oziroma maske, v rokah pa palice, s katerimi so se lotili maloštevilnih gostujočih navijačev, ki so pred tem brezskrbno spremljali srečanje klubskih podmladkov grškega in nemškega prvaka. Dvoboj je bil zaradi tega prekinjen za pol ure, Bayern pa je bil na igrišču v atletskem kompleksu Rentis izrazito kakovostnejši in zmagal s 4:0. Kratko je potegnilo pet navijačev Bayerna, ki so jih zaradi poškodb, na srečo so bile le lažje, prepeljali v bolnišnico.

Grški prvak nujno potrebuje zmago

Olympiakos mora v sredo za napredovanje nujno premagati Crveno zvezdo, proti kateri je v Beogradu izgubil z 1:3. Foto: Reuters Huliganski izgred je očrnil ugled grškega klubskega velikana, ki bo v sredo v ligi prvakov lovil še zadnjo možnost, da ujame tretje mesto v skupini z Bayernom, Tottenhamom in Crveno zvezdo ter nadaljuje evropsko sezono v 1/16 finala lige Europa. Rdeče-beli iz Pireja morajo za osvojitev tretjega mesta v sredo nujno premagati beograjsko Crveno zvezdo, mladinci Olympiakosa pa so že davno ostali brez možnosti za napredovanje. Po petih krogih so z eno samo točko močno zaostali za tekmeci.

Uefa je kaznovala Olympiakos z eno tekmo, ki jo bo moral grški prvak odigrati pred praznimi tribunami. Prejel je tudi pogojno kazen, saj bo, če se bodo nepravilnosti še ponovile, kaznovan za leto dni. Kazen se nanaša le na tekme mladinske zasedbe. Sredin dvoboj med ''pobratenima'' kluboma iz Pireja in Beograda bo potekal pred polnimi tribunami stadiona Georgios Karaiskakis.