V Münchnu trepetajo in prosijo za milost, v mesto je prišel on

Pred današnjo tekmo polfinala lige prvakov med Bayernom in Realom

V drugem letošnjem polfinalu lige prvakov se bosta v Münchnu udarila najuspešnejši in tretji najuspešnejši klub v tem tekmovanju, rekorder Real Madrid in domači Bayern. Tudi tokrat so vse oči uprte v Cristiana Ronalda, ki je v nori strelski formi in je v zadnjih letih prava nočna mora Bavarcev.

Bayern München – Real Madrid

Prva tekma polfinala lige prvakov, danes ob 20.45. Štadion Allianz Arena v Münchnu, kapaciteta: . Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska).



Verjetni začetni postavi:

Bayern München (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Hummels, Boateng, Kimmich; Rodriguez, Martinez, Müller; Ribery, Lewandowski, Robben. Trener: Jupp Heynckes.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modrić; Isco; Ronaldo, Benzema. Trener: Zinedine Zidane.

Cristiano Ronaldo, ki je za nameček pretekli konec počival, je v nori strelski formi. Od zadnjih 15 tekem, ki jih je v majici Reala odigral v vseh tekmovanjih, ni zadel samo na eni. V tem času je dosegel neverjetnih 26 golov. V ligi prvakov, katere z naskokom najboljši strelec je, je v tej sezoni zadel na vseh 12 tekmah, ki jih je odigral, in je trenutno pri 15 zadetkih. Na zadnjih treh tekmah proti Bayernu je zabil kar sedem golov.

Bayernu je na zadnjih treh tekmah zabil kar sedem golov

Lani je Bayernu na 2 tekmah zabil 5 golov. Foto: Reuters Zdaj je Portugalec spet v mestu. V Münchnu trepetajo. Ne preostane jim drugega, kot da prosijo za milost. Lani, ko je Real Bayern po dramatični povratni tekmi izločil v četrtfinalu lige prvakov, je ni pokazal.

Na prvi tekmi je zabil oba gola za zmago Reala v Münchnu z 2:1. Na drugi, na kateri so se Madridčani pred svojimi navijači rešili šele po podaljških in zmagali s 4:2, je bil s tremi goli junak dvoboja, po katerem so imeli Bavarci marsikatero opazko na račun sodnikov. Na obeh tekmah so prejeli rdeč karton. Na prvi po dobri uri igre, na drugi tik pred koncem rednega dela tekme. Ob tem so objokovali tudi zapravljeno enajstmetrovko, ki so jo na prvi tekmi ob vodstvu z 1:0 zapravili.

Zdaj je čas za maščevanje, so prepričani pri Bayernu, ki se lahko letos dokoplje do šestega naslova evropskega prvaka. Zadnjega je osvojil leta 2013, ko ga je do najprestižnejše evropske lovorike popeljal trener, ki na njegovi klopi sedel zdajšnji trener. Takrat je po koncu sezone zapustil Bavarce in vroč stolček prepustil Josepu Guardioli. Tudi letos je izkušeni nemški trener, ki je nekoč vodil Real, v podobnem položaju. Po koncu sezone odhaja, na njegovo mesto se bo usedel Hrvat Niko Kovač.

Real je Bayern v prejšnji sezoni iz lige prvakov izločil po drami in podaljških na povratni tekmi. Foto: Reuters

Stara znanca, ki sta poskrela za številne evropske obračune

Današnja tekma Bayerna in Reala bo že 25. evropska teh dveh tekmecev, kar je rekord. Oba kluba sta zbrala vsak po 11 zmag, dve tekmi sta se končali z remijem. Ko je šlo na izpadanje, sta Bayern in Real igrala enajstkrat. Šestkrat je bil uspešnejši drugi, petkrat prvi.

Tudi pogled na zadnje medsebojne tekme govori močno v prid Reala. Ta je dobil vseh zadnjih pet tekem proti Bayernu, ki jih je odigral, ob tem dosegel 13 golov in prejel samo štiri. Navijači Bayerna prav gotovo niso nasmejani niti ob pogledu na podatek, da so bili za njihove nogometaše v Evropi v zadnjih štirih sezonah prav vsakič usodni španski klubi. Z optimizmom se napajajo ob podatku, da v tej sezoni na svojem igrišču še niso izgubili.

Bayern brez težav, Real kontroverzno

Bayern, ki si je v nemškem prvenstvu že pred časom pričakovano zagotovil nov naslov, je na poti do polfinala v skupini B z enakim številom točk kot PSG pristal na drugem mestu, v osmini finala s skupnim izidom 8:1 odpihnil Bešiktaš, prav veliko težav pa ni imel niti v četrtfinalu, ko je izločil Sevillo.

Real se je v polfinale prek Juventusa uvrstil na kontroverzen način. Foto: Reuters

Real, ki v Španiji ne bo obranil prvenstvene lovorike, je v skupini H zaostal za londonskim Tottenhamom. V osmini finala je proti PSG navdušil in ga premagal na obeh tekmah. V četrtfinalu se je po zmagi v Torinu s 3:0 na prvi tekmi zdelo, da bo podobno še enkrat, a je bilo potem v Madridu povsem drugače. Na Santiagu Bernabeu je Real zaostajal z 0:3 in trepetal, nato je v ospredje stopil angleški sodnik Michael Oliver, pokazal na enajstmetrovko, izključil Gianluigija Buffona in Realu odprl vrata polfinala.

Priložnost za maščevanje kolumbijskega zvezdnika?

Zdaj bodo Bavarci naredili vse, da bo tokrat drugače in da bodo Madridčani tisti, ki bodo ob koncu povratne tekme prihodnji teden v Madridu igrišče zapustili objokani. Med njimi bo zagotovo najbolj motiviran eden izmed njih. James Rodriguez, ki je pred štirimi leti v Real prišel za kar 75 milijonov evrov, na Santiagu Bernabeu igral tri sezone, a so ga nazadnje odslovili, tako da je pred začetkom sezone prišel v Bayern. Zdaj bo z njim poskušal nekdanjemu delodajalcu pokazati, da se je lani poleti pošteno uštel.

James Rodriguez bo na današnji tekmi zagotovo najbolj motiviran nogometaš Bayerna. Foto: Reuters

Bayern ima veliko težav, Real jih nima

Real, ki je še osmič zapored v polfinalu lige prvakov, v kateri želi s tretjim naslovom v nizu še popraviti svoj rekord, težav s poškodbami skoraj nima. Računati najverjetneje ne bo mogel samo na branilca Nacha, čigar nastop je vprašljiv.

Bayern ima veliko več težav pri sestavi enajsterice, ki jo bo poslal v ogenj. Vratarja Manuela Neuerja ni že skoraj vso sezono, pred kratkim se je poškodoval še borbeni Arturo Vidal, ki je motor sredine igrišča, manjkal bo tudi hitronogi krilni napadalec Kingsley Koman. Za nameček sta vprašljiva tudi nastopa branilca Davida Alabe in dragega nakupa z začetka sezone Corentina Tolissa.

Zidane se otepa vloge favorita, Heynckes ima dober občutek

Zinedine Zidane je miren. Foto: Reuters "Ne bi rekel, da smo favoriti. To je polfinale, povsem drugačna tekma, kot sta bili lanski. Ne moremo ju primerjati. Jasno je, da ne bo lahko," se pred tekmo vloge favorita, ki so jo njemu in njegovim nogometašem pripisali številni, otepa Zinedine Zidane.

"Zelo spoštujem Bayern in njegovega trenerja. O Bavarcih lahko govorim le v superlativih. Gre za velik klub, ki je v odlični formi in igra zelo moštveno, ob tem pa ima v svojih vrstah kar nekaj izjemnih posameznikov. Napeto bo," je večer pred prvo tekmo še povedal trener Reala.

Jupp Heynckes lahko pred odhodom v pokoj pride do tretjega evropskega naslova v vlogi trenerja. Foto: Reuters

"Favorita v tem dvoboju ni, a lahko povem, da imamo zelo dober občutek," pa je pred prvo tekmo povedal trener Bayerna Jupp Heynckes, ki je leta 1998 do naslova evropskega prvaka popeljal prav Real in Madridčanom prinesel prvi naslov evropskega prvaka po kar 32 letih čakanja. "Na tisto leto imam izjemno lepe spomine, a danes so povsem drugi časi," je še povedal 72-letni trener.

"Čaka nas tekma dveh spektakularnih ekip. Navijači bodo uživali v njej. Res je, da imamo nekaj težav s poškodbami, a velike ekipe se morajo znati spopasti s težavami, ki jih imajo. Ta sezona me spominja na sezono, ko smo nazadnje postali evropski prvaki. Upam, da se bo končala tako, kot se je leta 2013," je druženje z novinarji dan pred tekmo sklenil legendarni nemški trener, ki bo prihodnji mesec dokončno odšel v pokoj.

