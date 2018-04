Kupčija, kot je še ni bilo: še zdaj se čudijo, kako je to mogoče

James Rodriguez

Sredina tekma polfinala lige prvakov med Bayernom in Realom bo še nadvse posebna za kolumbijskega zvezdnika Jamesa Rodrigueza. Kraljevi klub ga je pred štirimi leti kupil za celo premoženje, lansko poletje pa so se mu odpovedali za drobiž in ga poslali v München.

Ples kroglic je želel, da se bo Kolumbijcu že v sredo dodatno naježila koža. Podobno se bo zgodilo tudi v prvem paru med Liverpoolom in Romo, kjer je bil v središču pozornosti Mohamed Salah, ki je še v pretekli sezoni blestel v dresu Rimljanov.

Rodriguez se je na nogometni zemljevid izstrelil pred skoraj štirimi leti, ko je bil na svetovnem prvenstvu v Braziliji najboljši strelec. In ker je takrat Real kupil vse, kar je bilo v danem trenutku najbolj vroče in privlačno za navijače, se je že kmalu po koncu mundiala Kolumbijec za 75 milijonov evrov iz Monaca preselil v špansko prestolnico.

V Madridu nikoli ni užival

Ko je bil trener Reala Carlo Ancelotti, se je James Rodriguez še počutil pomembnega, pod Zidanom pa se je njegov status v klubu spremenil. Foto: Getty Images Kolumbijski zvezdnik je bil pripeljan kot velika okrepitev galaktikov, a se razen pod taktirko Carla Ancelottija nikoli ni resneje proslavil. Čeprav njegova statistika iz časov Reala nikakor ni slaba, v nekaj več 100 nastopih je dosegel 36 zadetkov, Rodriguez tam nikoli ni zares zaživel in dosegel ravni, ki so jo od njega pričakovali.

Njegov status se je še poslabšal, ko je Ancelottija zamenjal Zinedine Zidane, ki 26-letnika ofenzivnega vezista nikoli ni zares začutil. Prednost pred njim so dobivali Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, pred odhodom tudi Alvaro Morata in Marco Asensio.

Neverjetno, kaj je uspelo Bavarcem

Kolumbijec je imel dovolj in želel poleti za vsako ceno zapustiti Madrid. Po številnih govoricah se je Real na koncu odločil za najmanj pričakovano potezo. Še zdaj ni jasno, kako je to mogoče in kaj se skriva za to kupčijo.

V oči ne bode dejstvo, da so ga poslali v Bayern, temveč vsebina pogodbe. Beli balet je privolil v dvoletno posojo, za katero mu bodo Bavarci plačali smešnih 13 milijonov evrov, po koncu pa ga lahko Bayern odkupi za 42 milijonov evrov. A skoraj zagotovo se to ne bo zgodilo, vsaj za zdaj nič ne kaže na to.

Burno poletje začinila še ločitev Sprememba okolja in nov klub pa nista bili njegovi edini poletni spremembi. Po šestih letih zakona se je razšel z Danielo Ospina, sestro vratarja Arsenala Davida Ospine. Skupaj imata tudi hčerkico Salome. Mirar a los ojos para decir la verdad, actuar con seguridad, caminar con tranquilidad. Los ojos, el espejo del alma, la ventana de la vida. 📸 @hernanpuentes A post shared by Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) on Mar 13, 2018 at 4:54pm PDT

Prvokategornik ni niti v Bayernu

Nemški stroj je tako vrhunskega igralca za današnje razmere, ki vladajo v nogometnem svetu, dobil za pravi drobiž, Rodriguez pa mu je po zaspanem začetku zdaj začel vračati tudi z zadetki in podajami.

Čeprav po vrnitvi na klop Jüppa Heynckesa nikakor ni prvokategornik. Njegovo mesto v napadu v zadnjem času zasedata veterana Arjen Robben in Franck Ribery, a vseeno je v tej sezoni že nabral 34 nastopov.

Dosegel je šest zadetkov in zbral 12 podaj, zanimivo pa je, da v dresu Bayerna še ni zadel v ligi prvakov.

Neverjetno je, kako je ata Jüpp Heynckes v nekaj mesecih Bayern vrnil tja, kjer ga je prepustil Guardioli. Tako kot leta 2013 bo po koncu sezone odšel v pokoj, zamenjal ga bo Hrvat Niko Kovač. Foto: Reuters

Če zabije, bi bilo to nekaj najslajšega

Lepo priložnost za prvega v tej sezoni bo imel ravno proti Realu. In če mu uspe, priložnost ne bi mogla biti primernejša.

''To bosta za meni zelo čustveni tekmi, o temi ni dvoma. V Madridu sem preživel krasne tri sezone, v Madridu imam prijatelje in lepe spomine. A zdaj razmišljam le o svoji ekipi in o načrtu, kako premagati Real,'' je jasen Kolumbijec, ki je prepričan, da ima ekipa vse, kar potrebuje za uspeh. Ni se jim treba skrivati.

''Zgodovinsko gledano Bayern ve, kako premagati Real. Treba bo iti do svojega limita in ostati mirni. Moramo verjeti vase,'' je še dodal Kolumbijec.

Real, pozor, Guardiole in Ancelottija ni več

Ko sta bila na klopi Pep Guardiola in Carlo Ancelotti je nemški stroj izgubil evropsko moč. Foto: Reuters Po letu 2013 do jeseni 2017, ko je sta Bayern vodila Pep Guardiola in Carlo Ancelotti, so španske ekipe brile norca iz nemškega velikana in ga premagovale kot za šalo.

Drugače je bilo dve sezoni pred tem. Heynckes je 2012 v polfinalu izločil ravno Real, sezono kasneje, ko je Bayern osvojil vse, pa je v polfinalu razbil tudi Barcelono. Na dveh tekmah je bilo kar 7:0 v prid Bavarcev, ki so takrat igrali kot dobro namazan stroj.

Nekaj podobnega je mogoče videti tudi zdaj, ko se je legendarni trener vrnil na klop nemškega velikana. Bayern si ne da veliko opraviti z igro in ponižuje tekmece drugega za drugim.

Na zadnjih 11 tekmah v vseh tekmovanjih – tudi ligi prvakov - je v povprečju dosegel skoraj štiri zadetke.

Bayern je v tem obdobju ponižal (6:0) tudi svojega največja rivala Borussio in opozoril Real, da se mu ne piše nič dobrega. To je več kot jasno.