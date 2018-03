V Mariboru je bil končno v ospredju spet nogomet

Zmagi Maribora in Domžal na prijateljskih tekmah

Nogometaši Maribora so odigrali prvo tekmo po aferi, ki jo je po prvenstvenem porazu proti Krškemu pred tednom dni zakuhal njihov trenutno suspendirani športni direktor Zlatko Zahović, in v prijateljskem obračunu z 2:1 v Avstriji premagali tamkajšnjega prvoligaša Sturm iz Gradca. Zmagali so tudi Domžalčani, ki so z 1:0 odpravili italijanskega prvoligaša Udinese.

Mariborčani so se mudili v Gleinstättnu, kjer so se pomerili s klubom, na klopi katerega je pred časom sedel njihov trener Darko Milanič. Ta je priložnost na tekmi proti graškemu Sturmu ponudil številnim nogometašem, manjkali so le reprezentanti Martin Milec (članska reprezentanca), Martin Kramarič in Jan Mlakar (mlada reprezentanca) ter poškodovana Kassim Doumbia in Blaž Vrhovec.

Maribor je zmagal z 2:1, potem ko se je na začetku tekme znašel v zaostanku, a je nato najprej mojstrsko s prostega strela za izenačenje poskrbel Valon Ahmedi, nato pa je za zmago zadel Damjan Bohar.

Mladenič zadel za odmevno zmago

Uspešni so bili tudi Domžalčani, ki so v prvenstvu v izjemni formi in so nanizali osem zmag. Tokrat so v Domžalah gostili italijanskega prvoligaša Udinese in ga premagali z 1:0.

Edini gol na tekmi je dosegel komaj 18-letni vezist Adam Gnezda Cerin, ki do zdaj še nima prav veliko prvoligaških izkušenj. Do zdaj je v prvi slovenski ligi odigral le pet tekem in zbral 370 minut igre.

Prijateljski tekmi:

Sturm Gradec : Maribor 1:2 (1:2)

Edomwonyi 13.; Ahmedi 33., Bohar 36.



Domžale : Udinese 1:0 (1:0)

Gnezda Čerin 28.