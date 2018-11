Italijan, ki je v Angliji napravil velik čudež, se vrača na Otok

Italijanski strateg Claudio Ranieri je v Angliji zaslovel leta 2016, ko je do naslova popeljal Leicester City. Nazadnje je bil dejaven v francoski ligi, a so v Nantesu, kjer je vodil tudi slovenskega reprezentanta Reneja Krhina, z njim predčasno prekinili pogodbo.

"Making a change without having the right answer or succession plan was not an option, so having someone of Claudio’s calibre ready to accept our challenge was comforting but, most of all, essential." - Shahid Khan pic.twitter.com/N9VQQtEMS4