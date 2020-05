V Dresdnu kljub karanteni nove težave

To sta že četrti in peti pozitivni test v Dresdnu, zadnjeuvrščenem klubu druge nemške lige, kjer so opravili pet testiranj. Testi oseb, ki so bile prej pozitivne, so bili zdaj negativni, so sporočili iz kluba. Dodali so, da se bodo treningi v polni obliki začeli v soboto.

Igralec in član osebja, ki sta bila nazadnje pozitivna na sars-cov-2, ter vsi, ki so bili v stiku z njima, bodo še naprej v karanteni.

Nemška prva in druga liga sta se sicer po marcu, ko sta bili prvenstvi prekinjeni zaradi pandemije novega koronavirusa, nadaljevali pretekli vikend.

Takrat bi na igrišče pred praznimi tribunami morala stopiti tudi ekipa Dresdna, a je bila njihova tekma proti Hannovru prestavljena. Dresden zdaj prva tekma čaka 31. maja, sezona v drugi ligi pa se bo sklenila 28. junija.

Preberite še: