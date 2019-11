V BiH iščejo zamenjavo za Prosinečkega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvat Robert Prosinečki po vsej verjetnosti zapušča selektorski položaj nogometne reprezentance BiH. Odločitev mora seveda potrditi tamkajšnja nogometna zveza, a lokalni mediji v BiH pišejo, da je to odvisno od tega, če bo zveza zanj našla ustrezno zamenjavo.

Portal Vijesti.ba je poročal, da so odgovorni na zvezi Roberta Prosinečkega na zvezi tako rekoč že odpustili, portala Klix in Avaz pa pišeta, da IO zveze končne odločitve še ni sprejel, a bi se to lahko zgodilo danes.

Načrtovana prekinitev pogodbe ni posebno presenečenje, saj si reprezentanca BiH ni priigrala nastopa na evropskem prvenstvu 2020 v pravkar končanih kvalifikacijah. Še vedno pa ima BiH priložnost, da se na EP uvrsti prek dodatnih kvalifikacij. Prvi nasprotnik bo Severna Irska, v primeru zmage pa bo nato o uvrstitvi na EP odločal še dvoboj z zmagovalcem obračuna med Slovaško in Irsko.

Kot možna zamenjava za Prosinečkega se v bosenskih medijih že omenja Safet Sušić.