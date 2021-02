V Bergamu je vroče, kaj se dogaja z Iličićem?

Italijanski prvoligaš je na prvi tekmi osmine finala najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja igrišče zapustil sklonjene glave. Slovenski nogometaš Josip Iličić je na presenečenje mnogih tekmo začel na klopi, v igro je vstopil v 56. minuti, močno pa je zbodla odločitev trenerja Atalante Giana Piera Gasperinija, ki je vidno nezadovoljnega Slovenca v 86. minuti potegnil iz igre. Atalanta je sicer že po 17 minutah obračuna doživela hud udarec, ko je rdeč karton prejel vezist Remo Freuler. Ob koncu srečanja, kmalu za tem, ko je igro zapustil Iličić, pa je mrežo moštva iz Bergama zatresel Ferland Mendy.

Gian Piero Gasperini je Slovenca v igri pustil le 30 minut. Foto: Reuters

Italijanski strateg je bil po tekmi, bolj kot vprašanj o srečanju, deležen vprašanj o nepričakovani menjavi slovenskega nogometaša. Mnogi so bili mnenja, da je med Gasperinijem in Iličićem prišlo do hudega spora. Kot je Gasperini povedal po koncu srečanja, mu ni bil všeč odnos Iličića na igrišču. Ta se je dotaknil 29 žog in 12-krat izgubil posest.

Iličić jezno odvihral z igrišča

Iličić se sicer na tekmi proti Realu ni izkazal. Foto: Guliverimage Ko je proti koncu srečanja Matteo Pessina slabo podal proti Iličiću, ki sicer niti enkrat ni sprožil proti golu Reala, je Slovenec negodoval nad njegovo potezo. To pa je sprožilo nezadovoljstvo Gasperinija, ki ga je glasno grajal z roba igrišča. "Nehaj se pritoževati, nekaj naredi!" mu je med drugim jezno zabrusil 63-letni Italijan, ki je imel kmalu zatem dovolj in je vidno razburjenega Slovenca potegnil na klop.

Iličić je po menjavi jezno odvihral v garderobo. "Bile so zadnje minute in rezultat smo želeli preobrniti. Moj namen je bil, da bi na igrišče postavil nekoga, ki bi se lahko branil, saj je do konca srečanja ostalo le nekaj minut. Na žalost smo takoj po zamenjavi Iličića prejeli zadetek," je svojo odločitev po tekmi pokomentiral trener Atalante, ki je imel ob koncu preteklega leta odmeven spor s takratnim kapetanom Atalante Alejandrom Gomezom, ki je konec januarja prestopil k Sevilli.

Atalanta bo sicer svojo naslednjo tekmo igrala v nedeljo, ko bo v italijanskem prvenstvu gostovala pri Sampdorii, zanimivo pa bo videti, če bo na igrišče stopil tudi Iličić.

