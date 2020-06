V Barceloni vre. Bo danes zvečer dokončno počilo?

V Barceloni vre. Navijači so zelo nezadovoljni s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem in nos vihajo tudi zaradi neprepričljivih predstav. Zdaj je zakuhalo še med nekaterimi nogometaši in trenerjem Quiquejem Setienom. Zvečer Katalonce čaka eden najzahtevnejših izpitov. Na Camp Nou prihaja Atletico Madrid, ki je na čelu z Janom Oblakom v odlični formi. Nov spodrsljaj bi v nogometni Barceloni zagotovo povzročil hud potres.

V Barceloni je v zadnjem letu pestro, kot ni bilo že dolgo. Od lanskoletnega majskega šoka, ki so ga Katalonci doživeli v polfinalu lige prvakov, v katerem so v Liverpoolu zapravili prednost s 3:0, je na površje priplavalo marsikaj, kar v klubu in okoli njega ni bilo dobrega.

Predsednik in nogometaši na bojni nogi

V tej sezoni so njeni navijači doživeli skorajda vse. Že nekaj časa ni več skrivnost, da predsednik Josep Maria Bartomeu in nekateri najvidnejši člani garderobe katalonskega nogometnega ponosa niso na isti valovni dolžini.

Skrivnostna klavzula v pogodbi Lionela Messija

Potem je na dan prišla informacija o skrivnostni klavzuli, ki jo ima v svoji pogodbi najboljši strelec v zgodovini kluba Lionel Messi ,in je močno prestrašila katalonske navijače. Argentinec namreč lahko po vsaki sezoni zapusti klub, če bi si tako želel. Pri Barceloni si sicer prizadevajo, da bi ga k sebi priklenili, a za zdaj tega, da bo zares ostal, vsaj uradno še ni potrdil.

Antoine Griezmann se v majici Barcelone za zdaj ni obnesel. Foto: Reuters

Bogastvo za nezaželenega Francoza, ki se ni obnesel

Bartomeu si je kar nekaj kritik prislužil tudi zaradi tega, ker poleti ni pripeljal pravih okrepitev. Kar 120 milijonov evrov je Atleticu Madridu odštel za Antoina Griezmanna, ki v Barceloni ni naletel na toplo dobrodošlico. Ker se je pred letom in pol spogledoval s selitvijo na Camp Nou, a potem pompozno - kar prek dokumentarnega filma, ki so ga posneli o njem -, sporočil, da ostaja v Madridu, se je zameril marsikateremu navijači Barcelone. Za nameček se Francoz na igrišču še zdaleč ni obnesel. V dozdajšnjih 31 prvenstvenih nastopih je zabil le osem golov. Šest jih je dodal v enajstih tekmah v preostalih tekmovanjih. Le dva v ligi prvakov.

Slabo kadrovanje, ki je ob poškodbah postalo očitno

Še huje je za vodstvo Barcelone postalo, ko sta se pri Barceloni huje poškodovala najprej Francoz Ousmane Dembele in potem še Urugvajec Luis Suarez, tako da so morali Katalonci na vrat na nos januarja 18 milijonov evrov odšteti za Martina Braithwaita. Neznanega Danca, ki je pred tem lahko le sanjal, da bo igral z Barcelono. Na playstationu. Da bi njen dres nosil na igrišču, si verjetno ni upal niti pomisliti.

Kakšen bo razplet današnjega derbija v Barceloni? zmagala bo Barcelona 26 +

zmagal bo Atletico 22 +

ne bo zmagovalca 9 + Oddanih 57 glasov

Barcelona – Atletico Madrid

33. krog španskega prvenstva, danes ob 22.00. Stadion Camp Nou v Barceloni (kapaciteta: 99.354). Sodnik: Alejandro Hernandez (Španija).



Verjetni začetni enajsterici:

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Semedo; Rakitić, Busquets, Vidal; Griezmann, Suarez, Messi. Trener: Quique Setien.

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Gimenez, Felipe Luis, Lodi; Herrera, Saul Niguez; Felix, Lemar, Llorente, Costa. Trener: Diego Simeone.



Poškodovani in kaznovani nogometaši:

Barcelona: Dembele in De Jong. Vprašljiv je nastop Roberta (vsi zaradi poškodb).

Atletico Madrid: Vrsaljko, Hermoso (poškodbi), Koke in Savić (kartoni).

Predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu je pod hudim pritiskom. Foto: Reuters

Barca Gate

Potem je sledil tudi Barca Gate. Afero je povzročil predsednik, ki naj bi najel strokovnjake za družabna omrežja in poskrbel, da nekoliko izboljšajo njegovo javno podobo in, kar je seveda največji kamen spotike, očrnijo nogometaše Barcelone.

Cirkus ob odslovitvi Ernesteja Valverdeja

Vmes še nesrečna menjava prejšnjega trenerja Ernesteja Valverdeja, ki so ga Katalonci iz kluba, čeprav jih je lani popeljal do naslova španskega prvaka, odslovili na ne najlepši način. Medtem ko je z Barcelono januarja nastopal na španskem superpokalu v Katarju, so se javno spogledovali s klubsko legendo Xavijem Hernandezom in si nakopali bes španske nogometne javnosti.

Trenerska rešitev, ki ni prepričala navijačev

Na koncu jih je legendarni nekdanji vezist Barcelone in španske reprezentance zavrnil, tako da je izbor padel na Quiqueja Setiena. Izkušenega španskega trenerja, čigar največji dosežek je pri 61 letih ta, da mu je šlo precej solidno na klopi Betisa iz Seville. Navijačev seveda ni prepričal. Očitno pa se skupaj s svojimi pomočniki ni bil najbolj obnesel niti na misiji prepričevanja katalonskih nogometnih zvezdnikov.

Quique Setien je do zdaj na klopi Barcelone zbral 11 zmag, tri remije in tri poraze. Foto: Reuters

Afera, ki jo je zakuhal pomočnik

Že pred časom ga je v škripce spravil kar njegov pomočnik Eder Sarabia. Marca so ga na prvenstvenem el clasicu proti Real Madridu televizijske kamere ujele ob preklinjanju na račun nekaterih zvezdnikov Barcelone, ki nad tem seveda niso bili navdušeni. Da je šel njegov sodelavec prek meje, je potrdil tudi Setien, ki se je v imenu svojega strokovnega štaba pozneje kar javno opravičil.

Kdo bo španski prvak v sezoni 2019/20? Barcelona 0 +

Real Madrid 0 +

nobeden od naštetih 0 + Oddanih 0 glasov

Zadnjih pet medsebojnih tekem v Barceloni:

Barcelona : Atletico Madrid 2:0

Barcelona : Atletico Madrid 1:0

Barcelona : Atletico Madrid 1:1

Barcelona : Atletico Madrid 1:1

Barcelona : Atletico Madrid 2:1

V garderobi Barcelone je bojda tako vroče, kot že dolgo ni bilo. Foto: Reuters

Slabi rezultat in sestop z vrha prvenstvene lestvice

V začetku februarja je po porazu proti Athletic Bilbau Setien z Barcelono izpadel še iz španskega kraljevega pokala in konec istega meseca iztržil le remi z 1:1 na gostovanju pri Napoliju v prvi tekmi osmine finala lige prvakov. Po koncu korona prekinitve in vrnitvi nogometnega dogajanja na španska tla je Barcelona najprej navdušila na Mallorci in zmagala s 4:0. Potem je pred domačimi navijači premagala Leganes z 2:0, a že tri dni pozneje le remizirala pri Sevilli z 0:0. Sledila je neprepričljiva zmaga na Camp Nouu proti Athletic Bilbau z 1:0, prejšnji konec tedna pa nov spodrsljaj, zgolj remi s Celto v Vigu z 2:2. Največji tekmec v lovu na prvenstveno lovoriko Real Madrid je medtem zmagoval in poskrbel, da v zadnjih šest krogov sezone ob tem, da ima boljši izkupiček z medsebojnih tekem, vstopa z dvema točkama prednosti in kot velik favorit za naslov.

Novi nesporazumi v garderobi

Tudi zaradi tega, ker je jasno, da so šle pri Barceloni v zadnjih dneh stvari še bolj po zlu. Španski mediji pišejo o novih nesporazumih Setiena in njegovih nogometašev, ki jih je trener Barcelone med vrsticami potrdil tudi sam. Alarm je tako močan, da je Setiena predsednik Bartomeu v začetku tega tedna bojda obiskal kar na domu.

Jan Oblak proti Barceloni do zdaj ni bil najuspešnejši. Le dvakrat je zmagal, trikrat remiziral in doživel kar deset porazov, a se je zato nazadnje, ko se je z Atleticom udaril proti Kataloncem, januarja letos v polfinalu španskega superpokala veselil zmage s 3:2. Foto: Reuters

Pred Barcelono je zahteven, odločilen izpit. V mestu je Jan Oblak.

Da bi bilo stiska trenerja Barcelone še hujša, je poskrbel koledar. Že danes zvečer Setiena namreč čaka morda celo najtežji možni nasprotnik. Atletico Madrid, ki je v odlični formi in je na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah zbral prav toliko zmag. Barcelono, ki ima težave v napadu, v katerem se zanaša predvsem na Messija, čaka trdni obrambni zid Atletica na čelu z našim Janom Oblakom, ki je v zadnjih štirih tekmah prejel samo en gol.

Skratka, nogometni Barceloni se v primeru novega spodrsljaja obeta nov hud potres, zanj pa utegnejo že danes pozno zvečer poskrbeti najdražji slovenski nogometaš vseh časov in njegovi soigralci, ki utegnejo končati novo bizarno poglavje katalonske nogometne zgodbe. Jim bo uspelo?

Trenutna lestvica španskega prvenstva:

1. Real Madrid 32 tekem – 71 točk

2. Barcelona 32 – 69

3. Atletico Madrid 32 – 58

4. Sevilla 32 – 54

5. Getafe 32 – 52

6. Villarreal 32 – 51

7. Real Sociedad 32 – 47

8. Valencia 32 – 46

9. Athletic Bilbao 32 – 45

10. Granada 32 – 43

11. Osasuna 32 – 41

12. Levante 32 – 41

13. Betis 32 – 37

14. Valladolid 32 – 35

15. Eibar 32 – 35

16. Alaves 32 – 35

17. Celta 32 – 34

18. Mallorca 32 – 26

19. Leganes 32 25

20. Espanyol 32 - 24