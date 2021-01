V angleškem ligaškem pokalu pet menjav

Kot so sporočili iz vodstva tekmovanja, so po dogovoru s polfinalisti dovolili devet rezervnih igralcev na tekmi in pet menjav. Razlog je zgoščen program v angleškem nogometu. Zaradi tega so se tudi določili, da v ligaškem pokalu v polfinalu ne bo dveh tekem, o finalistih bodo po potrebi odločili podaljški in enajstmetrovke.

Finale tega tekmovanja bo letos na sporedu šele 25. aprila na Wembleyju, običajno je sicer ta pokal končan že februarja. Tudi za to sezono je bil prvi predviden datum 28. februar, a so nato odločilno tekmo zaradi koronakrize prestavili. Delno tudi zaradi možnosti, da bi takrat lahko na stadionih tekme v živo spremljalo vsaj manjše število navijačev.