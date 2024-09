Vladimir Kokol Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nekdanji slovenski reprezentant Vladimir Kokol je ŽNK Mura Nona prevzel januarja in ekipo kljub mladosti popeljal do dvojne slovenske krone. Z zmago na kvalifikacijskem turnirju na Cipru so Murašice presenetile in navdušile, zadnja stopnička do lige prvakinj pa se pričakovano zdi previsoka. Kamila Dubcova, Melike Pekel in slovenska reprezentantka Izabela Križaj so za zmago St. Pöltna, za katerega igra tudi Mateja Zver, na prvi tekmi zadele v 65., 73. in 79. minuti.

Pričakovali so brutalno tekmo, je pred začetkom dejal trener. "Točno tako je bilo. A dekleta so se odzvala fenomenalno, zdržala so do 65. minute. Pokazale so karakter. Bile so agresivne, bile so blizu. Tekaško so se vrhunsko zoperstavile in tudi prišle do treh, štirih res odličnih priložnosti za zadetek. Nikoli ne veš, kaj bi bilo, če bi vsaj enkrat zadeli. A na koncu so pretehtale klop, širina in izkušnje, ki jih ima St. Pölten."

"Rezultat, ki smo ga dosegli v Avstriji, ne vliva upanja"

Murina ekipa je mlada, med bolj izkušenimi je Špela Kolbl. Pred sezono se je v ekipo vrnila tudi Sara Makovec. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Rezultat, ki smo ga dosegli v Avstriji, ne vliva upanja. To je realna slika dveh ekip, ki sta trenutno na različni ravni. Mi smo v rasti, grajenju ekipe. Posledično igrajo mlada dekleta, v prvi postavi imamo tri, štiri 18-, 19-letne igralke," nam je razložil Kokol. Nekatere sploh prvič igrajo v Evropi. Ekipo so pestile še poškodbe in bolezen. Izziv se začne že na treningih, ko imajo na voljo samo 18 deklet, polovica je najstnic. "Na tej ravni pa potrebuješ širino, kader 22 igralk, s katerimi lahko delaš trening v visokem ritmu. In ti ni treba paziti na poškodbe, duele, ker imaš alternativo, če se ti kakšna poškoduje."

"Dekleta so na pravi poti"

V prvi ligi so v novi sezoni še neporažene. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Dosti njih še lani ni igralo niti prve lige, imele so vzporedne vloge v jesenskem delu. A smo zaradi primanjkljaja kadra v spomladanskem delu vključili te mlade igralke. Naenkrat – ni minilo še niti leto dni – pa so stopile na veliko sceno. Pokazale so se hrabre, dovolj kakovostne že na Cipru. Dekleta so na pravi poti. S trdim delom in s popravki se da še marsikaj narediti. Imeli smo tudi nekaj smole, da smo ostali brez obeh sester Kos. Eveline pred Ciprom, Lucija pa se je poškodovala pred prvo tekmo z Avstrijkami. Tako da smo imeli velik primanjkljaj v vezni vrsti." Lucija Kos je okrevala in bo za povratno tekmo nared za igro. "Nekaj dni pred tekmo smo imeli bolezen. Dekleta so imela vročino. Smo bili kar z vseh strani kaznovani. Na koncu moramo biti z rezultatom zadovoljni. Prihodnost pa se zdi svetla. Upam, da tudi tujke zadržimo, saj so se pokazale za okrepitev. Je pa res, da so prišle fizično nepripravljene in tudi niso z nami oddelale priprav. Še en faktor več je bil proti nam. Poleg tega je morala igrati Lea Dolinar, ki je bila mesec in pol poškodovana in je trenirala samo dva tedna. Bilo je preveč 'čejev', vprašajev, da bi lahko bil na koncu pozitiven rezultat. A smo zadovoljni s pristopom, z igro, z vsem, kar so dekleta dala v to tekmovanje."

"Te stvari si moraš zaslužiti, verjetno si jih mi še nismo"

Pred Murašicami je izjemno zahtevnih 11 dni, po tekmi s St. Pöltnom jih v nedeljo čaka ligaški dvoboj z Ljubljano, naslednji teden pa pokalni in še ligaški z največjimi tekmicami, z Olimpijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Glede na vse povedano, nenazadnje pa ima avstrijska ekipa približno osemkrat višji proračun, bi bila uvrstitev v ligo prvakinj za ŽNK Mura Nona zelo velika stvar. "To je znanstvena fantastika, to bi bila res velika stvar. Te stvari si moraš zaslužiti, verjetno si jih mi še nismo zaslužili. A v nogometu nikoli ne veš, lahko hitro zadeneš, lahko se zgodi prekršek, roka, 11-metrovka, panika … V nogometu je vse mogoče. Smo videli tudi v moški ligi prvakov. En Šerif je razbil Real sredi Madrida. Mogoče je vse, upanje umre zadnje, se pa zavedamo, kje smo, kakšno kakovost imamo. Na dekleta ne bomo vršili dodatnega pritiska. Šli bomo igrat svojo igro, postavili se bomo hrabro. Zagotovo ne bomo kalkulirali, ne bomo se branili. Gremo igrat nogomet, pa bomo videli, kaj bo to prineslo."

Vladimir Kokol prvič v ženskem nogometu

Danes 52-letni Vladimir Kokol se je kot nogometaš sredi 90. let uveljavil v Muri, pozneje je igral tudi za Olimpijo in Maribor. Bil je slovenski reprezentant. Po igralski karieri je odšel v poslovne vode, kot trener je delal le v nižjeligaših ter mladinskih ekipah. Zdaj prvič vodi člansko ekipo na najvišji ravni in prvič žensko ekipo. Kako se je znašel v drugi karieri, preberite v intervjuju, ki ga bomo objavili to nedeljo.