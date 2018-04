Usoda Mlakarja v Ljudskem vrtu še negotova

Maribor pred gostovanjem Triglava

Pred Mariborom je na papirju najlažja naloga. V goste prihaja Triglav, ki na razpredelnici 1. SNL zaseda zadnje mesto in letos sploh še ni zmagal, vijolice pa so s štirimi zaporednimi zmagami dokazale, da je rezultatske krize, zaradi katere so prvo mesto odstopile Olimpiji, že zdavnaj konec. Trener Darko Milanič še ne ve, s kako oslabljeno postavo se bo lotil Gorenjcev.