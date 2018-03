Usain Bolt, Diego Maradona in José Mourinho na Tekmi prijateljstva

Oglasno sporočilo

Obstaja vrsta zgodovinskih športnih dogodkov, ki so zapisani v večnost, Hublot pa je znan po tem, da zna tovrstne dogodke organizirati bolje od kogarkoli drugega. Tudi tokrat so poskrbeli za veličasten dogodek z zvenečimi imeni, kot so Usain Bolt, Diego Maradona, José Mourinho, Roberto Carlos, Gianni Infantino, Marco Materazzi, Patrik Kluivert in mnogi drugi.

Tekmo prijateljstva so uvrstili na izjemno prizorišče sejemskega prostora Baselworld, na katerem svoje novosti vsako leto predstavijo vsi svetovno znani in vodilni proizvajalci časomerov.

Tako kot se za vse nogometne tekme spodobi, sta si tudi tokrat moštvi ob začetku izmenjali zastavice, kar je še posebej popestrilo prijateljski duh tekme.

Diego Maradona in José Mourinho sta bila vodji moštev. Za ekipo Maradone so igrali Tino Asprilla, Roberto Carlos, Hernan Crespo, Gianni Infantino, Christian Karembeu, Marco Materazzi, Gaizka Mendieta, Angelo Peruzzi in David Trezeguet.

Mourinhovo ekipo pa so zastopali Usain Bolt, Vitor Baía, Stéphane Chapuisat, Marcel Desailly, Damien Duff, Robbie Keane, Patrick Kluivert, Richard Orlinski in Alexei Smertin.

Predstavili so tudi omejeno serijo modela Big Bang Referre 2018 Fifa World Cup Russia, ki je namenjena sodniškim trojkam prihodnjega nogometnega prvenstva. Gre za časomer, namenjen nogometnim sodnikom, ki je opremljen s tehnologijo pametnih ur, vsebuje pa vrsto tehničnih novosti, ki jih potrebujejo sodniki pri svojem sojenju in so združene v ime tehnologija golove črte.

Ker je šlo za prijateljsko tekmo, rezultat ni štel. Na tej tekmi je zmagalo prijateljstvo.