V Zemunu je v 98. letu starosti umrl nekdanji jugoslovanski nogometaš in trener ter legenda črno-belih Marko Valok, so danes sporočili iz njegovega nekdanjega kluba Partizan. Kot navaja agencija Tanjug, je bil Valok rojen še v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) leta 1927, večino igralske kariere pa je preživel v dresu Partizana.

Valok je od leta 1947 do 1959 za Partizan odigral 169 tekem in dosegel 90 golov. S klubom je osvojil naslov jugoslovanskega državnega prvaka v sezoni 1947/48, s Partizanom pa je bil trikrat tudi zmagovalec jugoslovanskega pokala. Na vseh treh finalnih tekmah v pokalu je Valok dosegel zadetke. V finalu leta 1952 in 1954 je dosegel po dva, v finalu leta 1957 pa en gol.

"Partizan izraža iskreno žalost in sočustvuje s prijatelji in družino Marka Valoka," so zapisali pri Partizanu v klubskem sporočilu. Valok je s 13 goli v mreži Crvene zvezde rekorder po številu zadetkov na "večnih derbijih" Partizana z beograjskim mestnim tekmecem.

Bivši jugoslovenski igrač i trener i legenda FK Partizan - Marko Valok, preminuo je u Zemunu u 97. godini života.



Za FK Partizan je, tokom 12 godina koliko je proveo u klubu, odigrao 169 mečeva i postigao 90 golova.



FK Partizan iskazuje iskrenu tugu i saoseća sa prijateljima i… pic.twitter.com/ImcZRwoutw — FK Partizan (@FKPartizanBG) September 30, 2024

Za reprezentanco SFR Jugoslavije je odigral šest tekem in dosegel tri zadetke.

Njegov prvi klub je bil Napredak Kruševac, katerega del je bil takoj ob ustanovitvi kluba leta 1946. Po koncu igralske kariere je kot športni inštruktor JLA deloval v Mjanmaru oziroma tedanji Burmi v letih od 1959 do 1963, kjer je bil nekaj časa tudi selektor. V letih od 1963 do 1967 je deloval v Partizanu, od leta 1977 do 1979 pa v jugoslovanski reprezentanci.

Kot trener je delal tudi z ekipami, kot so Budućnost Titograd, Philadelphia Fury, Vojvodina, Adana Demirspor, Borac Banjaluka, Teteks, Galenika Zemun in Rad.