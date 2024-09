Črn dan za kolesarstvo, veliko prezgodaj se je poslovil še mladi Nizozemec

Javnost je o smrti Basa van Belleja, ki je bil član kluba Wielerploeg Groot Amsterdam, obvestila Nizozemska kolesarska zveza. "Z veliko žalostjo smo izvedeli za nepričakovano smrt Basa van Belleja. Bas pušča veliko praznino v svetu kolesarstva. Naše misli so z njegovo družino, še posebej njegovima staršema in sestro ter bratom, Liso in Loejem. Basa se bomo spominjali kot srčnega in prijaznega človeka, pa tudi nadarjenega kolesarja," so zapisali pri nizozemski zvezi.

Sožalje pa so svojemu članu Loeju in družini Van Belle izrekli tudi v ekipi Visma | Lease a Bike:

Dear Loe and family,



We are deeply saddened by the sudden passing of your brother and son, Bas.



Our thoughts are with you and your loved ones during this incredibly difficult time.



We wish you strength and courage to face the days ahead, and our hearts go out to all of Bas’s…