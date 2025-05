Novaka Đokovića čaka peklensko vzdušje

Peti dan OP Francije v Parizu se nadaljujejo dvoboji drugega kroga. Med drugim bosta na igrišče stopila Novak Đoković in Jannik Sinner, oba bosta igrala proti domačinoma.

Novak Đoković ima v svoji vitrini 24 naslovov za grand slam, trikrat pa je osvojil tudi OP Francije. A letos se mu na pesku ni najbolj smejalo, potem ko je izgubljal dvoboje že po uvodnem dvoboju. Bolje je začel igrati šele v Ženevi, ko je zmagal in osvojil 100. turnir v karieri.

V prvem krogu je Nole s 3:0 odpravil Mackenzieja McDonalda, tokrat pa mu bo nasproti stal Francoz Corentin Moutet, ki bo imel na svoji srani večino občinstva. A Srb je navajen dvobojev, ko občinstvo ni na njegovi strani.

"To ni nič nenavadnega. Če igram proti Francozi v Parizu, pričakujem, da bo večina ljudi na njegovi strani. Nič osebnega. To je obračun, včasih ne le s tekmecem, ampak tudi z vzdušjem." Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, oba pa je dobil 38-lenti Đoković.

Sinner tudi proti domačinu

Zelo pestro bo tudi na osrednjem igrišču, ko bosta loparje prekrižala Jannik Sinner in Francoz Richard Gasquet, ki se po tem turnirju poslavlja od profesionalne kariere. Italijan, ki je prvi nosilec turnirja, je v tem dvoboju izrazit favorit. Igralca sta do zdaj igrala tri medsebojne dvoboje in vse tri je dobil Sinner.

OP Francije, ATP, 2. krog Jannik Sinner (ITA/1) – Richard Gasquet (FRA)

Gaël Monfils (FRA) – Jack Draper (GBR/5)

Jaume Munar (ESP) – Arthur Fils (FRA/14)

Corentin Moutet (FRA) – Novak Đoković (SRB/6)

Alexander Zverev (GER/3) – Jesper de Jong (NED)

Jacob Fearnley (GBR) – Ugo Humbert (FRA/22)

Ben Shelton (USA/13) – Hugo Gaston (FRA)

Preberite še: