Ugleden češki sodnik vpleten v velik škandal

Uglednega češkega nogometnega sodnika Pavla Kralovca, ki sodi tudi tekme lige prvakov, so vpletli v lokalni škandal v zvezi s prirejanjem izidov, so objavili češki mediji, novico pa povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Dnevnik Dnes je poročal, da je Roman Berbr, nekdanji podpredsednik Češke nogometne zveze (FAČR), ki je osumljen sodelovanja pri prirejanju izidov, pred julijskim finalom češkega pokala, v katerem je praška Sparta z 2:1 ugnala Slovan Liberec, poklical Kralovca in ga prosil za uslugo.

"Zelo preprosto, potrebujem samo eno politično stvar, v redu? Razumeli boste. Josef Krula se je pri meni ustavil v ponedeljek," naj bi Berbr dejal sodniku. Krula je športni menedžer Sparte in nekdanji sodnik.

Kralovec naj bi Berbra razumel, nato pa na tekmi storil nekaj napak v korist Sparte. Med drugimi je spregledan prekršek za izključitev igralca praške ekipe, čeprav so ga o tem obvestili sodniki iz sobe za Var. Te je celo povsem ignoriral.

Čehi so ga že umaknili s seznama sodnikov

Češka zveza FAČR je v sredo sporočila, da je Kralovca do konca leta umaknila s seznama sodnikov profesionalnih čeških lig.

Sparta je zanikala kakršno koli kršitev in dejala, da želi temeljito preiskavo primera.

Berbr je bil eden od 19 ljudi, ki jih je policija oktobra priprla kot del organizirane kriminalne skupine, od katere so štirje končali v priporu. Zaradi tega je odstopil s svojega položaja. Kot nekdanji sodnik naj bi že vrsto let vlekel konce v češkem nogometu.

Mediji so ga že obtoževali korupcije in ustrahovanja, toda do zdaj mu še ničesar niso dokazali. Njegova žena Dagmar Damkova, prva sodnica na Češkem, je po obtožbah odstopila s položaja v sodniškem odboru Evropske nogometne zveze Uefe.