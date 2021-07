Uefa zdravniško osebje, ki je rešilo Eriksena, povabila na finale

Uefa je na nedeljski finale Eura 2020 na londonskem Wembleyju povabila nesrečnega danskega reprezentanta Christiana Eriksena in reševalce, ki so mu med srčnim zastojem pomagali rešiti življenje.

Naj vas najprej spomnimo, da so danskega vezista na prvi tekmi njegove države na turnirju oživljali na stadionu Parken. Vse skupaj je spremljala množica navijačev, tako neposredno na prizorišču kot pred malimi zasloni. Uefa je sporočila, da so bili Eriksen, njegova žena in šest zdravnikov povabljeni na finalno srečanje, vendar za zdaj še ni bilo potrditve, da se ga bo kdorkoli od njih tudi udeležil. Eden od reševalcev Peder Ersgaard je ob tem dejal, da je počaščen, ker je prejel VIP povabilo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

"Navdušen sem kot otrok na božični večer," je povedal za revijo Fagbladet FOA. "Zelo sem ponosen na svoj trud, pa tudi na celotno ekipo. To ni bil samostojni napor."

Eriksen se je ob koncu prvega polčasa srečanja uvodnega kroga proti Finski zgrudil ob avt liniji. Hiter odziv pristojnih služb in medicinskega osebja je bil ključen, da so Dančevo srce znova zagnali z defibrilatorjem, nadaljevanje tekme pa je zaradi tega dogodka kar nekaj časa viselo v zraku. Vse skupaj se je nato nadaljevalo po več kot uri in pol.

Izjemen je bil tudi odziv Eriksenovih soigralcev, ki so svojega zvezdnika hitro zaščitili. Foto: Reuters

Izjemen je bil tudi odziv soigralcev, ki so zaščitili tako njega kot zdravnike. 29-letni vezist milanskega Interja je nato kar nekaj časa preživel v bolnišnični oskrbi, kjer je postalo tudi jasno, da bo dobil srčni spodbujevalnik, zdaj pa okrevanje nadaljuje doma. Več o morebitnem nadaljevanju njegove kariere pa bo zagotovo znanega šele v prihajajočih mesecih. Se pa danski vezist, vsaj glede na prvo fotografijo, ki je pred nekaj dnevi zaokrožila v javnosti in na družbenih omrežjih, že počuti bolje.

Christian Eriksen looking well and taking photos with a young fan, you love to see it! ❤️



(via bjornbindzus/IG) pic.twitter.com/kCOj2Dvsds — ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2021

Sprva travmatizirana, nato pa navdihnjena danska četa je ves čas igrala tudi za svojega največjega zvezdnika in se prebila vse do današnjega polfinala z Anglijo. "Upam, da bom videl finale Danske proti Italiji. To bi bilo res zelo izjemno. Zamislite si, kaj bi bilo, če bi na koncu res postali evropski prvaki," je za konec še dodal Ersgaard.

Angleži se bodo pred začetkom polfinala poklonili Eriksenu

Kapetan angleške izbrane vrste Harry Kane bo pred začetkom polfinalnega dvoboja predstavil majico, s katero bodo počastili danskega zvezdnika. Nesrečnega dogodka se je spominjal tudi Kieran Trippier, tako kot Kane nekdanji Eriksenov soigralec pri Tottenhamu: "Bili smo v avtobusu na poti na tekmo s Hrvaško. Vse smo videli. Bila je njegova slika, kajne?"

"Poglejte, pomembno je le, da je še vedno tukaj z nami. Njegovo stanje se popravlja. Zelo težko je karkoli povedati, ker sem igral z njim. Bila sva si blizu. Najpomembneje je, da se izboljšuje. Kasneje sem mu tudi pisal. Tega nisem storil takoj, vse skupaj sem mu sporočil prek družbenih omrežij, a o njegovem odgovoru ne bom govoril, saj je vse skupaj zasebno. Trenutno namreč potrebuje zasebnost in svoje bližnje. Ostali pa mu lahko želimo le, da bi napredoval pri okrevanju," je še dodal bočni branilec Treh levov.