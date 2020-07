Uefa spomnila na rekord Srečka Katanca

Ko se je Slovenija 13. junija 2000 prvič predstavila na velikem nogometnem tekmovanju in zaigrala proti ZR Jugoslaviji, je postal Srečko Katanec najmlajši selektor v zgodovini tekmovanja. Infarktni dvoboj v Charleroiju je vodil, ko je bil star 36 let in 333 dni. Da bi bil njegov podvig še bolj v znamenju trojk, se je znamenito srečanje, polno drame in preobratov, končalo s 3:3.

Če ne bi bilo novega koronavirusa, klubi v 55 evropskih državah naj bi samo zaradi njega v tej sezoni izgubili več kot poldrugo milijardo evrov, bi se počasi bližali vrhuncu predvidenega Eura 2020. V nedeljo, 12. julija, bi moral biti na Wembleyju v Londonu veliki finale.

Tekmovanje bi bilo zelo kakovostno, dovolj zgovoren je že podatek, da so bili prav vsi polfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva predstavniki evropske nogometne družine – Francozi, Hrvati, Belgijci in Angleži. Ker pa so višje sile v sodelovanju z nepriljubljenim virusom poskrbele za prisilno prestavitev, bodo morali ljubitelji nogometa na večtedenski spektakel, na katerem bo nastopilo 24 ekip (med njimi žal ne bo Slovenije), počakati še eno leto.

Mogočni Wembley bi, če ne bi bilo pandemije koronavirusa, v nedeljo gostil finale evropskega prvenstva. Foto: Reuters

Evropska krovna zveza, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, ima opravka z nenavadnim poletjem. Skrb za zdravje in varnost sodelujočih je na prvem mestu, zaradi zapletov s koronavirusom pa bodo klubska evropska tekmovanja končana šele prihodnji mesec. V petek je bil tako opravljen ples kroglic zaključnega dela lige prvakov in lige Europa, kjer v boju za lovoriki vztrajajo še štirje Slovenci (Jan Oblak, Josip Iličić, Kevin Kampl in Samir Handanović), dokončen seznam potnikov za evropsko prvenstvo, treba bo namreč odigrati še dodatne kvalifikacije, pa naj bi bil znan šele 12. novembra.

Katančev rekord velja že dve desetletji

Slovenska nogometna reprezentanca je na velikem tekmovanju prvič nastopila leta 2000. Foto: Reuters Uefa se je pred dnevi zatopila v statistiko, preletela seznam vseh selektorjev, ki so vodili izbrane vrste na zaključnih turnirjih evropskega prvenstva (bilo jih je natanko 128), in postregla s številnimi rekorderji. Čeprav je Slovenija na Euru nastopila le enkrat in spada med manjše evropske države, led je prebila v začetku 21. stoletja v Belgiji in na Nizozemskem, se lahko vseeno pohvali z rekorderjem. Srečko Katanec je namreč še vedno najmlajši selektor, kar jih je kdaj dočakalo čast vodenja tekme na glavnem turnirju.

Ko je zdajšnji selektor Iraka 13. junija 2000 vodil izbrano vrsto Slovenije na infarktni tekmi v Charleroiju, je bil star 36 let in 333 dni. Kot da še ne bi bilo dovolj trojk, se je s srci slovenskih navijačev nagajivo poigrala še usoda. Slovenci so na krilih dvakratnega strelca Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina sredi Belgije že vodili s 3:0, imeli tudi igralca več, a se tekmeci, takrat so za ZR Jugoslavijo igrali Srbi in Črnogorci, niso predali. V pičlih šestih minutah so izenačili na 3:3, s tem pa je ''mladostni'' rekord Katanca pridobil še nekaj trojk. Uefa je spomnila na podvig, na katerega je lahko nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa zelo ponosen.

Najstarejši je sloviti Italijan

Giovanni Trapattoni je vodil Irsko na Euru 2012 pri 73 letih! Foto: Reuters Kdo pa so preostali rekorderji med selektorji, ki so vodili reprezentance na evropskem prvenstvu? Če je Katanec najmlajši, pa rekord najstarejšega selektorja v zgodovini evropskih prvenstev pripada Giovanniju Trapattoniju. Ko je izkušeni slovenski sosed vodil Irsko na Euru 2012 in ostal praznih rok proti ''svoji'' Italiji (0:2), poznejši podprvakinji, je bil star 73 let in 93 dni. Kar štiri desetletja več od Katanca, ki je leta 2000 popeljal Slovenijo do dveh točk. Remiziral je še proti Norveški (0:0), v Amsterdamu pa namučil Španijo (1:2).

Špance je takrat vodil Jose Antonio Camacho in izpadel v polfinalu, osem let pozneje pa je rdeča furija navdušila Evropo in na Dunaju šla do konca. Postala je prvak in začela zlato dobo španske reprezentance. Takrat je bil njen selektor Luis Aragones. Evropski prvak je postal pri 69 letih in 336 dneh. Leta 2014 je izgubil boj z zahrbtno boleznijo, Atletico Madrid pa je izgubil priljubljeno ikono.

Luis Aragones je leta 2008 popeljal Špance do evropskega naslova pri skoraj 70 letih in končal na rokah varovancev. Foto: Reuters

Španija pa nima le najstarejšega selektorja med prvaki, ampak tudi najmlajšega. Ko so Španci leta 1964 v finalu evropskega prvenstva prekrižali načrte Sovjetski zvezi, je bil njihov selektor Jose Villalonga star 44 let in 192 dni.

Uefa je šla še dlje ter na svoji uradni strani navedla še nekaj nosilcev rekordov.