Uefa se je odločila, izjemna čast za Skomino

Barcelona proti Chelseaju

Slovenski nogometni sodnik Damir Skomina je prejel novo priznanje in potrditev, da spada med najboljše delivce pravice v Evropi. Evropska nogometna zveza (Uefa) mu je dodelila odgovorno nalogo na eni izmed največjih poslastic lige prvakov, ko se bosta v sredo na Camp Nouu na povratni tekmi osmine finala udarila Barcelona in Chelsea. Prva tekma v Londonu se je končala brez zmagovalca (1:1), dvoboji katalonskega in londonskega velikana pa so v preteklosti že razburjali javnost prav zaradi sodniških odločitev .

Ta teden bodo znani še preostali štirje udeleženci četrtfinala lige prvakov. Na Camp Nouu se bosta v težko pričakovanem dvoboju pomerila Barcelona in Chelsea. Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Pique in druščina bodo skušali upravičiti vlogo favoritov proti Edenu Hazardu, Thibautu Courtoisu, Cescu Fabregasu in soigralcem, ki so v prejšnji sezoni na Otoku postali angleški prvaki, v tej pa jim grozi, da se sploh ne bodo prebili med štiri najboljše.

Norvežan razburil Londončane in prejemal grožnje

Tom Henning Ovrebo je leta 2009 spravil ob živce tudi nekdanjega zvezdnika Chelseaja Didierja Drogbaja. Foto: Reuters V ligi prvakov so po prvi tekmi osmine finala v težjem položaju. Doma so kljub premoči zgolj remizirali z Barcelono, za katero je zadel Messi in s tem prekinil zanj nenavaden niz osmih srečanj, na katerih se proti modrim med strelce ni vpisal niti enkrat. Chelsea je bil bližje zmagi, Brazilec Willian je še dvakrat zatresel okvir vrat, na koncu pa na Stamford Bridgeu ni bilo zmagovalca.

V sredo bo imela prednost domačega igrišča Barcelona. V španskem prvenstvu mirno drvi proti naslovu. Neporažena je tako v la ligi kot tudi ligi prvakov. V sredo ji za napredovanje zadošča že začetni rezultat 0:0. Zvezdnikom Barcelone bo pravico delil 41-letni Damir Skomina, ki se bo tako moral spopasti z veliko odgovornostjo. V preteklosti ni manjkalo primerov, ko se je po evropskih srečanjih med Katalonci in modrimi z Otoka največ govorilo o sodnikih.

Spomin na tekmo, ko je Barcelona prav tako remizirala v Londonu (1:1) in se rešila proti Chelseaju, dvoboj pa je sodil Norvežan Tom Henning Ovrebo in pošteno razburil Angleže, je še kako živ. Skomina bo tako sodil na srečanju, ki ga bo v sredo z zanimanjem spremljal ves svet.

Trikrat je sodil v polfinalu lige prvakov

Lani je sodil finale evropske lige. Foto: Reuters Koprčan, ki naj bi letos prvič v karieri sodil tudi na svetovnem prvenstvu, je v tej sezoni v ligi prvakov že sodil obema tekmecema. V skupinskem delu je sodil na derbiju med Barcelono in Juventusom (3:0) ter na eni izmed lepotic skupinskega dela, ko sta se Chelsea in Roma razšla brez zmagovalcev (3:3). Dvakrat je sodil tudi Napoliju, v skupinskem delu proti Šahtarju (3:0) in še v zadnjem krogu kvalifikacij, ko je v gosteh premagal Nico (2:0).

Prejšnjo sezono je končal z novim mejnikom za slovenski nogomet, saj je sodil finale evropske lige med Manchester Unitedom in Ajaxom (2:0). V ligi prvakov mu je Uefa trikrat zaupala sojenje polfinalne tekme.

Na tekmi v Barceloni mu bodo pomagali Jure Praprotnik, Robert Vukan, Matej Jug, Slavko Vinčič in Tomaž Klančnik, zadnji bo opravljal vlogo četrtega sodnika.