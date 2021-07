Uefa izbrala gostitelje klubskih finalnih tekem

Pri Uefi so se spomnili tudi Dublina in Bilbaa.

Pri Uefi so se spomnili tudi Dublina in Bilbaa. Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) je na zasedanju izvršnega odbora določila gostitelje finalnih tekem v klubskih tekmovanjih za prihodnja leta. Istanbul, ki je zaradi pandemije letos ostal brez finala lige prvakov, bo finale gostil leta 2023, ob tem pa tudi žreb skupinskega dela lige prvakov, evropske in konferenčne lige za 2021/22 in 2022/23.

Prvotno bi moral leta 2023 finale lige prvakov gostiti München, ki pa bo po novem najboljši ekipi stare celine gostil leta 2025, so pri Uefi zapisali v sporočilu za javnost. Wembley v Londonu bo gostil finale 2024.

Pri Uefi pa so se spomnili tudi Dublina in Bilbaa, ki so jima odvzeli tekme letošnjega evropskega prvenstva zaradi koronskih omejitev. Dublin bo tako gostil finale evropske lige leta 2024, Bilbao pa finale lige prvakinj 2024 in finale evropske lige 2025.

Preberite še: