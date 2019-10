Tudi OKS se je odzval na Cantaruttijevo izjavo

Cantarutti je kot razlog za izjavo navedel, da bi se v primeru uvrstitve preveč sponzorskih sredstev vložilo v nogomet in ne v druge športe. "Ni naš namen komentirati izjav posameznikov, ki se zavedajo pomena svojih besed," so v sporočilu za javnost zapisali pri OKS.

Dodali pa so, da si želijo izrecno poudariti, da vsem njihovim članicam resno in iskreno zagotavljajo, da na OKS ne bodo dovolili, da bi se jih razdvajalo. "V vodstvu in strokovnih službah krovne športne organizacije v Sloveniji se do vseh vedemo enako, profesionalno in z vso resnostjo. Od prvega do zadnjega deležnika v slovenskem športu želimo vsem kar največ športnih in organizacijskih uspehov," so med drugim zapisali pri OKS.

Pravijo še, da je v enem od komentarjev beseda nanesla tudi na delitev javnih sredstev. "Gre za zapleten sistem razdeljevanja, ki ga ne gre obravnavati s preveliko lahkoto, še najmanj pa primerjati neprimerljivo," še poudarjajo pri olimpijskem komiteju.

