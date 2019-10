Mijatović: Sugeriranje politikov gospodarstvenikom je neprimerno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škandal, ki ga je zakuhal državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti , ko je izjavil, da je po svoje zadovoljen, ker se slovenska nogometna reprezentanca ni uvrstila na evropsko prvenstvo, je završalo na športni in poslovni sceni. "Sugeriranje politikov gospodarstvenikom, kam vlagati, je neprimerno," je v oddaji Planet18 dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Nogometno javnost je sredi tedna razburila izjava državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Aleša Cantaruttija, ki je med drugim dejal, da je na nek način zadovoljen, da slovenskih nogometašev prihodnje leto ne bo na Euru, saj bi se v primeru uvrstitve slovenske nogometne reprezentance na veliko tekmovanje preveč sponzorskih sredstev vložilo v nogomet.

"Kar res boli, je, da izpade, da se iz položaja nogometa in tudi ostalih ekipnih športov, ki smo pogosto v zelo diskriminiranem položaju, nekdo norčuje. In tisti, ki smo vsak dan v tem poslu, to s težavo spremljamo," je v prispevku Planet Tv povedal športni direktor NK Domžale Matej Oražem.

Svoj pogled je v studiu v oddaji Planet18 predstavil tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović: "Dejstvo je, da oglaševalci najbolje vedo, kam naj bi vložili svoj denar. Sugeriranje gospodarstvenikom s strani politike je neprimerno."

Radenko Mijatović: "Dejstvo je, da oglaševalci najbolje vedo, kam naj bi vložili svoj denar. Sugeriranje gospodarstvenikom s strani politike je neprimerno." Foto: Vid Ponikvar

Ob tem je dodal, da od ministrstva pričakuje, da se, kot vselej izvajajo poslovno-gospodarstvene aktivnosti, da se iščejo vzvodi, da se najbolje pomaga celotnemu slovenskemu športu: "Če vzamemo dejstvo, da bi NZS z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, ki si ga vsi želimo, dobila 11 milijonov, bi najmanj 50 odstotkov končalo v državni blagajni."

