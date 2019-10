NZS ogorčena zaradi izjave Cantaruttija o neuspehu nogometašev

Huda kri je nastala zaradi Cantaruttijeve izjave na ponedeljkovi okrogli mizi v sklopu dogodka Dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) v Portorožu. Kot je danes poročal športni časopis EkipaSN, je državni sekretar med drugim izjavil tudi, da je po eni strani kar zadovoljen, da se slovenski nogometni reprezentanci ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo leta 2020. Kot razlog je navedel, da bi se v primeru uvrstitve preveč sponzorskih sredstev vložilo v nogomet in ne v ostale športe.

Na to je opozorila danes tudi Nogometna zveza Slovenije (NZS), ki ocenjuje, da si državni predstavnik ne bi smel privoščiti takšnih besed. "Na NZS smo ogorčeni nad izjavo," so zapisali.

"Izjava iztrgana iz širšega konteksta"

Cantarutti je v odzivu za STA ocenil, da je bila njegova izjava iztrgana iz širšega konteksta. "Razpravljal sem o gospodarstvu, možnostih večjega financiranja gospodarstva slovenskega športa," je pojasnil in izpostavil podporo predlogu nekaterih zvez za davčne olajšave podjetjem, ki sponzorirajo šport ter svoj poziv deležnikom na področju vrhunskega športa za prispevek k oblikovanju zakonskega predloga, s katerim bi Slovenijo še bolj aktivno promovirali preko športnikov in športnih dosežkov.

Cantaruttija skrbi, da so se razmerja med športi toliko porušila, da je ogrožena raznolikost zastopanosti športov v družbi. Foto: STA

Ocenil je, da je bilo v petih letih, odkar je državni sekretar, narejenega veliko za promocijo športa, glede sporne izjave o neuvrstitvi nogometašev na EP pa kljub ogorčenim odzivom ponovil svoje mnenje. "Lahko me še enkrat citirate. Sem pristaš nogometa in ga imam rad, ampak ko govorimo o sponzorskih možnostih financiranja slovenskega športa, sem vesel, da se nogometaši niso uvrstili na EP. Zakaj? Zaradi medijske izpostavljenosti, nogomet ima namreč izjemno težo tudi v Sloveniji. Zaradi tega pobere večino oglaševalskega kolača v določenem obdobju."

Pri tem ga skrbi, da so se razmerja med športi toliko porušila, da je ogrožena raznolikost zastopanosti športov v družbi. "Ne more se pač vsak ukvarjati z nogometom, čeprav mi je hčerka izrazila željo, da bi igrala prav nogomet. S tem nimam težav," je dejal državni sekretar.

Na NZS izrazili ogorčenje

Pri NZS v svojem odzivu poudarjajo, da sami podpirajo vse slovenske športe, "zato se vedno iskreno veselimo s košarkarji, rokometaši, kolesarji, smučarji, skakalci, hokejisti, atleti, judoisti, nazadnje pa tudi z odbojkarji in vsemi ostalimi".

Na NZS so izrazili upanje, da besede Cantaruttija izražajo osebno stališče in ne predstavljajo stališča OKS ali ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Foto: Vid Ponikvar

Pri tem poudarjajo, da niso profitna organizacija ali gospodarska družba, temveč v organizacijskem smislu zveza društev. "To pomeni, da ves denar, ki pride v nogomet, pa naj si gre za sponzorska sredstva ali pa nagrade za uvrstitev na tekmovanje, vračamo v širše okolje za razvoj panoge in infrastrukture. V primeru uvrstitve na Euro 2020 bi NZS med klube in deležnike skozi različne programe razdelila približno tri milijone evrov," so zapisali.

Izrazili so upanje, da besede Cantaruttija izražajo osebno stališče in ne predstavljajo stališča OKS ali ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. To je državni sekretar za STA tudi potrdil. "To sem povedal v dobri nameri, nič nimam proti nogometu, sem navijač in ga igram ob ponedeljkih zvečer. Nič nimam proti nogometašem, nič proti NZS, gre le za moje globalno razmišljanje o nekih realnostih, ki so posledica neke izpostavljenosti določenih športov," je dejal.

Pri tem je dodal, da zaradi izjave ne bo odstopil. "Ker imam pač svoje mnenje in me skrbi za ves šport, ne le nogomet. Če pa bo odstop zahteval moj prvi nadrejeni ali predsednik vlade, pa s tem ne bom imel težav, ne bom se oklepal stolčka. Ampak to bo le še en dokaz, da je nogomet lahko najpomembnejša stvar na svetu in lahko zamenja tudi kakšnega državnega sekretarja."

Preberite še: