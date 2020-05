Trije pozitivni pri Vitorii

Nogometaši Vitorie Guimaraesa so v tej sezoni nastopali v ligi Europa in se od tekmovanja poslovili po skupinskem delu.

Tako kot v drugih državah so tudi na Portugalskem nogometaši začeli individualno trenirati. Iz prvoligaša Vitorie Guimaraes pa so sporočili, da so bili na testiranjih za covid-19 pozitivni trije igralci. Ti po informacijah iz kluba niso kazali simptomov in so v samoosamitvi.