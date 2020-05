Trener Leicester Cityja premagal koronavirus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Komaj sem lahko hodil, počutil sem se, kot da bi se vzpenjal na Kilimandžaro," je Rodgers povedal za BBC Radio Leicester.

"Potem ko je 14. marca odpadla tekma z Watfordom, so se začele težave. Uvidel sem, da je nekaj narobe in se odšel testirat. Test je bil pozitiven," je še dejal 47-letni Severni Irec, nekdanji trener Liverpoola in Celtica. Zbolela je tudi njegova žena: "Tri tedne nisem imel moči, vonja ali okusa. Povsem enako velja za ženo, ki je zbolela teden za menoj."

Pred nadaljevanjem prvenstva, liga se bo nadaljevala 17. junija, je Rodgersev Leicester na tretjem mestu prvenstvene razpredelnice, zaostaja le za Liverpoolom in Manchester Cityjem.

