Trener Interja pod nadzorom policije, Antoniju Conteju so grozili z nabojem

Nekdanji trener Juventusa in Chelseaja ter selektor italijanske reprezentance je podal ovadbo proti neznanim storilcem, med tem pa so varnostne oblasti že zavarovale njegovo domovanje v Milanu in prostore kluba.

Na poročanje italijanskih medijev so se odzvali tudi v klubu, kjer so za italijansko tiskovno agencijo Ansa dejali, da je pismo prejel klub in ne trener osebno. "V povezavi z danes objavljenimi novicami Inter Milano sporoča, da Antonio Conte osebno ni prejel nobenih grozilnih pisem in posledično ni podal nobene ovadbe. Pismo smo prejeli v klubu in kot je v takih primerih običajno, smo se obrnili na pristojne organe," so v klubu zapisali v sporočilu za javnost.

Contejeva žena Elisabetta Muscarello pa je v povezavi s to novico na družbenih omrežjih zapisala: "Samo, da boste vedeli: zgodba o naboju ne drži!"

Conte je vajeti Interja prevzel poleti, po 12. krogih italijanskega prvenstva pa je Inter na drugem mestu, točko za Juventusom.