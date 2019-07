Trener Domžal česa takšnega še ni doživel

Simon Rožman je bil vesel, da so zdržali hude napore in izpolnili cilj.

Simon Rožman je bil vesel, da so zdržali hude napore in izpolnili cilj. Foto: Grega Valančič/Sportida

Domžalčani so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij na Malti s 4:3 premagal Balzan in si pred povratno tekmo priigrali lepo prednost. A ni bilo lahko, domačini so dvakrat vodili z 2:1 in 3:2, a se rumeni niso dali in so se po zadetku Mateja Podlogarja razveselili zmage in lepe popotnice pred povratnim srečanjem prihodnji četrtek.

"Vedeli smo, kaj nas čaka na tem zelo težkem gostovanju. Na Malti so se v preteklosti že opekle številne kakovostne evropske ekipe, kar nedvomno potrjuje, da se za napredovanje borimo z zelo kakovostno zasedbo. Sopara na začetku srečanja je bila zares nekaj posebnega in mislim, da sem prvič v življenju doživel takšen vročinski šok. Ni bilo lahko, ekstremna vročina in umetna trava, na kateri je bila žoga zelo počasna, sta naredili svoje. Zagotovo je to vplivalo na našo predstavo, ki ni bila idealna, je pa bila toliko zadovoljiva, da smo na koncu prišli do pozitivnega rezultata,” je po lepi zmagi za uradno klubsko stran dejal domžalski strateg Simon Rožman.

Debi treh novincev v ekipi V rumeni družini so prvič na uradni tekmi zaigrali novinci Grega Sorčan, Josip Ćorluka in Mattias Käit, na evropski sceni pa sta prvič nastopila še obetavna domžalska mladeniča Dario Kolobarić in Žiga Repas. Na evropski sceni sta debitirala tudi mlada Dario Kolobarić in Žiga Repas. Foto: Vid Ponikvar

Sprva niso našli odgovora na protinapade

Domžalčani so po prekršku nad Slobodanom Vukom, ki je bil na Malti eden najboljših v ekipi, in zadeti enajstmetrovki Senijada Ibričića hitro povedli, a nato je sledil šok. Balzan je v razmaku štirih minut zabil dvakrat in celo povedel. "Vedeli smo, da so ekipa, ki igra v intervalih, vendar sprva na hitre protinapade z dolgimi žogami nismo našli odgovora. Ko se je igra umirila, smo prevzeli vajeti in srečanje obrnili povsem v svojo korist. Pripravili smo si številne obetavne priložnosti in na srečo dosegli dovolj zadetkov, da smo z Malte prinesli ugoden rezultat," je težke trenutke pospremil Rožman.

Matej Podlogar je Domžalčanom zagotovil zmago. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Vesel sem, da je fantom uspelo zdržati hud napor"

Ta verjame, da bo doma laže. Ne samo zaradi nižjih temperatur, tudi tekmeca zdaj veliko bolje poznajo: "Zelo težko se je bilo pripraviti, saj so imeli v ekipi veliko sprememb. Zagotovo pričakujem na povratnem srečanju predstavo na precej višji energijski ravni, saj sta bila tukaj sopara in vročina neznosni. Obenem sem zelo vesel, da je fantom uspelo zdržati hud napor, ki ga v karieri najverjetneje še niso doživeli. Najpomembneje je, da smo izpolnili svoj cilj in da se z Malte vračamo z zmago.''

Rumeni si želijo z zmago odpreti tudi novo sezono v državnem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Misli že pri Rudarju Naslednji izziv Domžalčane čaka že v nedeljo, ko bo na sporedu uvodno dejanje tudi na domači prvoligaški sceni proti Velenjčanom: "Misli preusmerjamo na državno prvenstvo. Po takšnem vročem gostovanju bo treba moštvo dobro regenerirati in verjamem, da bodo stvari ob prihodu v Slovenijo laže stekle. Cilj sta seveda zmaga in pozitiven začetek novega tekmovalnega obdobja v slovenski prvi ligi."

Preberite še: