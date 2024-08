Tom Lockyer se je po srčnem zastoju vrnil k treningom

"Zelo smo veseli, da lahko obvestimo naše navijače in vse po svetu, ki so mu poslali svojo podporo, da se je naš kapetan, Tom Lockyer, danes vrnil na vadbišče, da začne naslednjo fazo svoje rehabilitacije," so danes zapisali pri Lutonu.

"Tom je bil pod vodstvom in oskrbo vodilnih strokovnjakov v Londonu in Amsterdamu, kjer je na specialistični kliniki končal zadnjo fazo rehabilitacije. Tom bo še naprej sodeloval z organizacijo British Heart Foundation pri širjenju pomena poznavanja oživljanja in uporabe defibrilatorja," so še zapisali.

Luton je sicer minulo sezono izpadel iz premier league.