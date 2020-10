Težave za Neymarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bo Neymar nared za uvodno kvalifikacijsko tekmo Brazilije na poti do SP 2022?

Bo Neymar nared za uvodno kvalifikacijsko tekmo Brazilije na poti do SP 2022? Foto: Reuters

"Neymar je med današnjim treningom začutil bolečine v križu," je novinarjem v vadbenem centru brazilske nogometne zveze v Teresopolisu blizu Rio de Janeira dejal zdravnik selecaa Rodrigo Lasmar.

"Odpeljali so ga s treninga, podrobneje pregledali in začeli zdravljenje," je dodal Lasmar in napovedal, da bo ključnih naslednjih 24 ur, "da vidimo, kako si bo opomogel".

Zato je vprašljivo, ali bo Neymar v petek po lokalnem času na voljo za uvodno tekmo Brazilije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Boliviji v Sao Paulu. Nogometni odmor med pandemijo je zvezdnik sicer izkoristil za intenzivne treninge, z reprezentanco pa se je Brazilec poškodoval tik pred svetovnim prvenstvom 2018 in tudi pred južnoameriškim prvenstvom 2019.

Neymar se je po okužbi z novim koronavirusom in karanteni sicer šele nedavno, sredi septembra vrnil k treningom in tekmam svojega pariškega kluba PSG.