Težave za Atletico, Oblak ostal brez trenerja in štirih zvezdniških soigralcev

Iz madridskega kluba, ki ga čaka v nedeljo zelo pomemben dvoboj s četrtouvrščenim Rayo Vallecanom, so sporočili, kako nihče izmed okuženih oseb ne kaže znakov bolezni in se že nahaja v samoizolaciji. Atletico, ki brani španski naslov, bo v leto 2022 vstopil s petega mesta. Poleg trenerja Diega Simeoneja, ki je pred kratkim proslavil desetletnico vodenja rdeče-belih, so na seznamu okuženih še štirje igralci. To so Francoz Antoine Griezmann, kapetan Španec Koke, Mehičan Hector Herrera in Portugalec Joao Felix.

Jan Oblak se bo prvič v letu 2022 predstavil na domači tekmi španskega prvenstva proti sosedu iz razpredelnice, nogometašem Rayo Vallecano. Foto: Reuters

Še večje težave kot Atletico pa ima z okužbami s Covid-19 Barcelona. Katalonski velikan je potrdil tri nove primere okužb, skupaj jih ima tako najmanj devet. Na seznamu okuženih so po novem Sergino Dest, Philippe Coutinho in Abde Ezzalzouli, pred tem pa so na njem že bili Ousmane Dembele, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Jordi Alba, Gavi in Dani Alves. Trener Xavi se tako nahaja v hudih težavah pred nadaljevanjem španskega prvenstva.