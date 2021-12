Težave za Xavija, covid-19 redči tudi vrste Barcelone

Francoz Clement Lenglet in Brazilec Dani Alves sta bila na ponedeljkovem testu pozitivna na novi koronavirus, je zapisala španska nogometna ekipa Barcelona in dodala, da omenjena igralca ne bosta nastopila na naslednji tekmi proti Mallorci, ki bo v nedeljo, 2. januarja 2022. Na današnjem testiranju je bil pozitiven tudi Jordi Alba, tako da ima katalonski velikan še več težav s sestavo ekipe.

"Igralca se dobro počutita in sta v samoizolaciji," so še zapisali v katalonskem klubu, ki je trenutno na sedmem mestu v španskem prvenstvu. Izkušeni Branilec Dani Alves bo tako moral na svoj drugi "debi" v dresu Barcelone še malce počakati.

Trener Barcelone Xavi Hernandez ima tako silne kadrovske težave. Poleg Lengleta, Alvesa in Albe so poškodovani tudi Ansu Fati, Pedri, Memphis Depay, Martin Braithwaite in Sergi Roberto, Sergio Busquets in Gavi pa zaradi številnih rumenih kartonov nimata pravice nastopa na tekmi proti Mallorci, ki bo v nedeljo, 2. januarja 2022.

Mnoge španske nogometne ekipe poročajo o okužbah v svojih vrstah, najhuje je pri Real Sociedadu, kjer je trenutno v samoizolaciji kar deset njenih članov.