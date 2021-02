Težavam ni videti konca: Real ostal še brez prvega strelca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real ni uradno sporočil, za kakšno poškodbo gre pri Francozu, ki je izpustil petkov trening, poškodovano, francoski mediji pa trdijo, da ima težave z gležnjem.

"Ne vem, koliko časa bo odsoten, jutri zagotovo ne bo igral, za prihodnje tekme pa bomo videli. Jasno je, da je to nov udarec za nas, Karim nam veliko pomeni. A zaradi vseh poškodb ne smemo stokati, posvetiti se moramo tistim, ki jih imam na voljo. Borili se bomo do smrti," je dejal trener Reala Zinedine Zidane, ki v soboto ne bo mogel računati na Edena Hazarda, Sergia Ramosa, Danija Carvajala, Marcela, Ederja Militaa, Alvara Odriozolo, Fedeja Valverdeja in Rodryga.

Benzema je letos v vseh tekmovanjih za Real dosegel 17 golov.

