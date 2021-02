Iz tabora Garetha Bala: Navijači Reala so idioti

"Navijače Reala mora biti sram. Proti njemu so se vedli kot idioti. Upam, da bodo nekoč ugotovili, kako zelo pomemben je bil za Real. Gareth je vedno dajal vse od sebe in bil zelo koristen za svoj klub," je Garethu Balu, ki je bil član Real Madrida v njegovih najbolj plodnih letih, med letoma 2013 in 2020, v bran stopil njegov dolgoletni zastopnik Jonathan Barnett.

"Gareth še vedno obožuje Madrid in Real. Zelo rad bi se vrnil tja, a ga trener Zinedine Zidane preprosto ne mara. Zakaj je tako? To morate vprašati Francoza," je v pogovoru za Goal.com povedal menedžer 31-letnega Bala, nekoč enega od najbolj cenjenih nogometašev na svetu, ki pa je trenutno daleč od stare forme in nekdanjega statusa.

Bale, ki je v Real prišel leta 2013 za 101 milijon evrov, je za Real v sedmih letih odigral 251 tekem, zabil pa 105 golov in prispeval 68 asistenc. Bil je zelo pomemben akter Reala, ki je med letoma 2013 in 2018 osvojil kar štiri naslove evropskega prvaka. V štirih nastopih v finalih lige prvakov je Valižan zabil kar tri gole. Najbolj se je izkazal pri zadnjem leta 2018, ko je bil z dvema zadetkoma junak Reala pri zmagi nad Liverpoolom s 3:1.

Valižan je v svojem prvem obdobju pri Tottenhamu med letoma 2007 in 2013 blestel, v drugem pa je zgodba povsem drugačna. Foto: Reuters

Padel je v Zidanovo nemilost, nič drugače ni z Mourinhom

Bale je za Real redno igral, po vrnitvi Zinedina Zidana nazaj v Madrid pa se je njegov status močno poslabšal. Valižana so navijači Reala na piko vzeli po nekoliko slabših predstavah in predvsem zaradi vtisa, ki ga je dajal. "Zaradi mene lahko do konca pogodbe ostanem v Madridu in igram golf," je povedal v enem izmed intervjujev in razjezil navijače. Ker je leta 2016 z Realom podpisal novo pogodbo, ki traja do leta 2022, se ga v Madridu kar nekaj časa niso mogli znebiti, on pa je vztrajal pri tem, da ne gre drugam.

Lani poleti si je le premislil in se s statusom posojenega nogometaša Reala vrnil nazaj v Tottenham. Toda očitno težava ni samo v trenerjih, ampak predvsem v njem. Tudi pod vodstvom Joseja Mourinha skoraj ne igra. Zbral je vsega 800 minut igre v vseh tekmovanjih, v 16 nastopih pa zabil štiri gole. Njegov status v Londonu se je poslabšal predvsem v zadnjem času. V zadnjih desetih prvenstvenih tekmah je bil v začetni enajsterici samo enkrat, na več kot polovici teh tekem pa sploh ni igral. Tottenham po koncu sezone seveda ne bo izkoristil možnosti odkupa, tako da se bo še za eno leto vrnil v Real in igral. Prej golf kot pa nogomet.