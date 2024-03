Tako hitrega zadetka pa še ne #video

Soigralec Benjamina Šeška pri Leipzigu Baumgartner je dosegel gol po vsega 6,3 sekunde. A še isti večer ga je skoraj izgubil, saj je bil podobno hiter tudi Nemec Florian Wirtz za vodstvo proti Franciji.

"Fantje so me takoj začeli zbadati, da je bil še hitrejši kot jaz. A smo stvari analizirali in ugotovili, da je bil vseeno nekoliko počasnejši," je športni portal Laola povzel novega rekorderja. Wirtz je gol dosegel po osmih sekundah tekme.

Na dosežek avstrijskega nogometaša se je s čestitko na družbenih omrežjih odzval tudi Infantino. "Hvala Christophu Baumgartnerju in vsem v avstrijski ekipi za najhitrejši gol v zgodovini nogometa. Moj rojstni dan ste še polepšali. To je sijajen dosežek in rad bi čestital celotni avstrijski reprezentanci," je na Instagramu Infantino zapisal v angleščini in nemščini.

"Nekaj posebnega je, ko dobiš čestitko takšnega človeka. Telefon je bil sicer v zadnjih dneh precej obremenjen," je najhitrejši zadetek še podoživel avstrijski reprezentant.

