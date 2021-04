Perez ostro nad Čeferina: To je nekaj nedopustnega

Prvi mož novoustanovljene nogometne superlige Florentino Perez je v pogovoru za španski televizijski program El Chiringuito spregovoril o marsičem. Dotaknil se je tudi predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina in njegove javne kritike, uperjene proti ravnanju Andree Agnellija, označil za nedopustne.

''To je nekaj nedopustnega. Uefa bi se morala spremeniti, nočemo takšnega predsednika, ki bi žalil druge predsednike. Noro je, da tako govoriš o predsedniku svetovno znanega kluba kot je Juventus,'' je predsednik Reala izrazil nezadovoljstvo nad dejanjem Slovenca. ''Zakaj niso podatki o plačah funkcionarjev Uefe javno dostopni? Zakaj se v obdobju pandemije novega koronavirusa niso znižali prejemki? Potrebujemo večjo transparentnost. Vemo, kakšna je plača LeBrona Jamesa (ameriški košarkarski zvezdnik, op. p.), ne vemo pa, kakšna je plača predsednika Uefe,'' je dejal Perez.

Foto: Getty Images

Grožnje Evropske nogometne zveze (Uefa) o tem, da bodo klubi izključeni iz tekmovanj, je označil kot neutemeljene. "To so grožnje nekoga, ki ne loči monopola od lastništva. Real Madrid ne bo izključen iz lige prvakov, definitivno ne. Tudi ne Manchester City ali kdo drug. To se enostavno ne more zgoditi. Ne bi rad šel preveč v pravne razloge, ampak to je nemogoče. Ne bo se zgodilo," je prepričan španski gradbeni mogotec. V polfinalu lige prvakov igrajo kar trije ustanovni klubi superlige, to sta poleg Reala še Manchester City in Chelsea.

Perez je potrdil, da PSG in Bayern, lanska finalista lige prvakov, nista bila povabljena v superligo. "PSG nismo še niti povabili, z Bayernom in Borussio Dortmund pa se sploh nismo pogovarjali. Trenutno je v superligi 12 ustanovnih klubov, želimo pa, da bi bilo stalnih udeležencev 15. In ni res, da bo superliga odpovedana, ker nam se nista pridružila Bayern in PSG," je pojasnil, zakaj v superligi ni francoskih oziroma nemških velikanov.

Foto: Reuters

Prepričan pa je tudi, da igralce, ki bodo nastopili v superligi, ne bo doletela prepoved nastopanja za reprezentanco. "Vsi igralci so lahko povsem mirni, saj se to ne bo zgodilo," sporoča 74-letni Perez. "Uefa uživa v monopolu in mora delovati transparentno. Uefa skozi zgodovino ne uživa ravno najboljšega ugleda. Morajo biti odprti za dialog in ne groziti," je po poročanju STA še poudaril predsednik 13-kratnih evropskih prvakov.