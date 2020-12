Superagent pravi, da je konec

Paul Pogba je bil na Old Trafford za več kot sto milijonov evrov pripeljan, da bi rdeče vrage popeljal do številnih lovorik, a Francoz je pokazal veliko manj, kot se je pričakovalo.

Foto: Reuters

Otrok Manchester Uniteda, ki je rdeče vrage brez odškodnine zapustil že leta 2012 in odšel v Juventus, se je na Old Trafford vrnil štiri leta kasneje za takrat rekordnih 105 milijonov evrov. Od tega naj bi kar 27 milijonov v žep pospravil Raiola, ki že dolg ne skriva več, da Manchester United ni njegov najljubši klub. "Lahko rečem, da je Manchester United za Paula končana zgodba," je za italijanski Tuttosport dejal Nizozemec italijanskih korenin, ki ima pod svojim okriljem nogometaše, kot so Zlatan Ibrahimović, Erling Haaland, Matthijs de Ligt in Gigi Donnarumma.

"Paul je nesrečen, ne uživa več. Ne more se nogometno izražati, kot se je prej in kot se od njega ne nazadnje pričakuje. Potrebuje novo ekipo, mora zamenjati zrak," je dodal kontroverzni superagent.

Pogodbe ne bo podaljšal

Pogba je tik pred začetkom sezone zbolel (po okužbi z novim koronavirusom) in izpustil lep del priprav, zaradi česar je v tej sezoni odigral le 13 tekem, le šest jih je začel v prvi postavi rdečih vragov. Dosegel je le dva zadetka in dodal še dve podaji. "Paul ima z Unitedom sklenjeno pogodbo še za 18 mesecev, izteče se mu poleti 2022, zato bi bilo najbolje, da se strani razideta že ob naslednjem prestopnem roku. Če ne, United tvega, da ga bo izgubil brez odškodnine. Paul nima prav nobenega namena podaljšati pogodbe," je bil kristalno jasen Raiola.

Pogba, ki je ravno pretekli konec tedna z mojstrovino začel preobrat na tekmi z West Hamom, se na besede svojega zastopnika še ni odzval. Tudi ni pričakovati, da se bo, zato navijači rdečih vragov že zahtevajo od trenerja Uniteda Oleja Gunnarja Solskjaerja, da Francoza nikoli več ne uvrsti v postavo.

