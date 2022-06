Stomilijonski posel, Francoz prihaja v Real Madrid

Aurelien Tchouameni je v pretekli klubski sezoni za Monaco odigral kar 50 tekem, od tega sedem v evropski ligi, v domači pa je tudi zabil tri gole. Bil je eden od ključnih igralcev ekipe, ki je sezono ligue 1 končala na tretjem mestu. V zadnjem letu je postal tudi stalni član prve postave v reprezentanci Didierja Deschampsa.

Člansko kariero je začel v Bordeauxu, zadnji dve sezoni in pol je igral za Monaco. Foto: Guliver Image Zanimanje za 22-letnega francoskega reprezentanta je bilo veliko. PSG naj bi mu ponudil najvišji honorar, v igri za njegove storitve sta bila še Liverpool in Manchester United. A sam si je želel v Real Madrid. In kot poročajo The Athletic, Fabrizio Romano in Marca, je vse dogovorjeno za njegov odhod iz Monte Carla v špansko prestolnico. Prestop naj bi bil težak 100 milijonov evrov.

Tchouamenija v Madridu vidijo kot dolgoročno zamenjavo za zdaj že 30-letnega Casemira. To sicer ne bo prva poletna okrepitev Reala Madrida, saj so brez odškodnine po izteku pogodbe s Chelseajem podpisali štiriletno pogodbo z nemškim branilcem Antoniem Rüdigerjem. Še ena notranja okrepitev pa naj bi prišla v sredo, ko bo podaljšanje pogodbe z belim baletom podpisal hrvaški reprezentant Luka Modrić. Dogovorili so se že po finalu lige prvakov.