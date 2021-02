Štirje velikani v lovu na argentinskega predatorja

Vse kaže, da bo Sergio Agüero poleti po desetih letih zapustil Manchester City. Kam bo odšel? Foto: Reuters

Španski in italijanski mediji pišejo o tem, da so predstavniki Juventusa in Interja že "potipali" teren in se s Sergiem Agüerom začeli pogovarjati o morebitnem sodelovanju. Ni skrivnost, da si 32-letnega Argentinca želijo tudi pri Barceloni, ki pa je finančno zelo omejena. Verjetno pa je njegov morebiten prihod na Camp Nou odvisen tudi od tega, ali bo tam ostal njegov rojak in dober prijatelj Lionel Messi, čigar prihodnost pa je trenutno povsem negotova.

Argentinska kolonija sredi Pariza?

Podobno pa, a v obratni smeri, velja tudi za PSG. Še enega evropskega velikana, ki naj bi se zanimal za Agüera. Če bi Argentinec v vrstah Manchester Cityja res odšel v Pariz, tja pa bi se preselil tudi Messi, bi lahko na Parku princev dobili pravo argentinsko kolonijo. Trenutno so tam ob trenerju Mauriciu Pochettinu še trije argentinski nogometaši, Leandro Paredes, Mauro Icardi in Angel Di Maria.

Agüero je poleti najverjetneje končal desetletje trajajočo uspešno zgodbo Manchester Cityja, ki je prav v njegovem obdobju in z njim v glavni vlogi poskrbel za najuspešnejše obdobje v zgodovini kluba. Z Manchester Cityjem je Argentinec osvojil štiri naslove angleškega prvaka, kar šest pokalnih lovorik in tudi tri angleške superpokale.

Z Manchester Cityjem je do zdaj osvojil kar 13 lovorik, v njegovem dresu pa dosegel 256 golov. Foto: Reuters

Zlati deček zlatega obdobja Manchester Cityja

Letos bo najverjetneje še dopolnil zbirko. Manchester City ima trenutno na vrhu lestvice v najboljši angleški ligi deset točk prednosti pred najbližjima zasledovalcema, Manchester Unitedom in Leicester Cityjem, glede na formo, ki jo kaže, pa je težko verjeti, da je do konca sezone ne bo obdržal v svojih rokah. Ekipa Josepa Guardiole je namreč zmagala na zadnjih 18 tekmah, ki jih je odigrala. V igri za naslov je tudi v ligi prvakov, v kateri jo ta teden čaka prva tekma osmine finala proti Borussii Mönchengladbachu, na končno zmago pa upa tudi v obeh domačih pokalnih tekmovanjih.

Agüero je z 256 goli z naskokom najboljši strelec v zgodovini Manchester Cityja, za katerega je do zdaj odigral 379 tekem v vseh tekmovanjih. V tej sezoni, v kateri je deset tekem izpustil zaradi okužbe s koronavirusom, imel pa je tudi nekaj težav s poškodbami, je odigral vsega deset tekem v vseh tekmovanjih, dosegel pa dva gola.