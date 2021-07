Srečko Katanec ostal brez službe v Iraku

Slovenski nogometni strateg Srečko Katanec ostaja brez službe. Po treh letih je zapustil položaj selektorja iraške izbrane vrste. V zadnjem obdobju je bil izpostavljen številnim neprijetnostim, v izogib nepreverjenim govoricam, ki so začele krožiti po tej azijski državi in ga skušale očrniti, pa se je javno izpostavil, predstavil svojo plat srenice in pojasnil, zakaj je prišlo do prekinitve sodelovanja. "Najprej bi se rad zahvalil vsem za ljubezen, ki ste mi jo izrazili v zadnjih treh letih," je najprej poslal sporočilo navijačem, nato pa predstavil nehvaležen položaj, kateremu je bil priča v zadnjih šestih mesecih.

🗣️ Srečko Katanec breaks his silence on his contract situation and wishes #Iraq the best for the future.



[📹 @iraqfpg] pic.twitter.com/66MQEdJ1lY — Soccer Iraq (@SoccerIraq) July 4, 2021

"Po mnogih mesecih čakanja in spraševanja, kaj se dogaja z našimi plačami, točno določenimi v pogodbah, sploh nismo dočakali odziva. Pet, šest mesecev smo zaman čakali na odgovore. Na zvezi so se zavili v molk, zato smo prekinili pogodbo," je 57-letni Ljubljančan razkril, kako je prišlo do prekinitve sodelovanja z nogometno zvezo Iraka zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Zaradi tega bi lahko zapustil izbrano vrsto že po prvem mesecu neizplačanih obveznosti, a tega ni želel storiti. Izbrana vrsta je bila sredi zahtevnega ciklusa drugega kroga kvalifikacij za SP 2022, ki ostaja velik cilj vodstva iraške zveze.

Ljubljančan je v trenerski karieri vodil že reprezentance Slovenije, Severne Makedonije, ZAE in Iraka. Leta 2018 je z Iračani podpisal triletno pogodbo, po kateri njemu in njegovim pomočnikom na leto pripada 1,2 milijona dolarjev. Foto: Guliverimage/Getty Images

"Tega nisem hotel storiti zaradi igralcev. Želel sem končati ta del ciklusa," je po odhodu s položaja iraškega selektorja povedal Katanec, ki mu je v izbrani vrsti pomagal nekdanji kapetan slovenske reprezentance Aleš Čeh, vratarje pa je treniral Nihad Pejković.

Poslovil se je s porazom proti nekdanjemu sodelavcu

Slovenijo je vodil na EP 2000 in SP 2002. Foto: Reuters Z bogato nogometno kariero je imel opravka že kot igralec. Nastopal je v dresih Olimpije, zagrebškega Dinama, beograjskega Partizana, Stuttgarta in Sampdorie, bil član jugoslovanske in slovenske reprezentance, pod podvige pa se je podpisoval tudi kot trener. V dveh različnih časovnih obdobjih je opravljal vlogo selektorja Slovenije. Navdušil je zlasti v prvem, ko se je Slovenija uvrstila na EP 2000 in SP 2002, reprezentance pa se je oprijel kult zlate Katančeve generacije. Vodil je tudi Severno Makedonijo in ZAE, Irak pa prevzel pred tremi leti. Sodelovanje se je končalo zaradi nešportnih razlogov, zaradi finančne nediscipline pa bo Katanec reševal primer prek mehanizmov Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Na zadnji tekmi, ko je vodil Irak, je doživel poraz v sosedskem derbiju proti Iranu (0:1), katerega vodi njegov nekdanji sodelavec pri Interblocku, Hrvat Dragan Skočić. Poraz ni bil usoden, saj je bil takrat Irak že uvrščen v naslednji krog. To je bil sploh edini poraz Iraka pod vodstvom Katanca v drugem delu azijskih kvalifikacij za SP 2022, kjer je bil Iran v skupini C najboljši z 18 točkami, Irak pa takoj za njim drugi (17). Bahrajn je osvojil tretje mesto (15), Hong Kong (5) in Kambodža (1) pa sta močno zaostala.

Irak bo nadaljeval kvalifikacije za SP 2022 brez slovenskega stratega. Foto: Reuters

Tretji sklop azijskih kvalifikacij se bo začel septembra. V boju za Katar vztraja še 12 ekip, podeljeno bo pet vstopnic. Irak se je znašel v skupini z Iranom, Južno Korejo, Libanonom, Sirijo in ZAE. Dva najboljša se bosta uvrstila na SP 2022, tretjeuvrščenega čakajo dodatne kvalifikacije.