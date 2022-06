Srbski velikan razmišlja o Darku Milaniču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Darko Milanič išče novega delodajalca. Bi se lahko vrnil v Beograd, kjer je sedem let nosil dres Partizana?

Srbski podprvak Partizan po odhodu Aleksandra Stanojevića išče novega trenerja. Vse več beograjskih medijev namiguje, da se vodstvo enega največjih nogometnih klubov na tem delu Evrope odloča le še med dvema kandidatoma. V igri naj bi bila Darko Milanič in Savo Milošević!

Črno-beli iz Beograda so v zadnji sezoni srbskega prvenstva osvojili drugo mesto. V napetem boju za naslov so tesno zaostali za večnim tekmecem Crveno zvezdo, po koncu sezone pa je trenerski stolček zapustil Aleksandar Stanojević.

Partizan, pri katerem je v preteklosti igralo veliko Slovencev (Zlatko Zahović, Srečko Katanec, Darko Milanič, Džoni Novak, Branko Ilić, Gregor Balažic, Safet Jahić, Danijel Marčeta …), bo moral zaradi bližajočega se začetka nove sezone hitro izbrati novega trenerja. Po poročanju številnih beograjskih medijev sta v igri za trenersko delo le dva kandidata.

Milanič ali Milošević?

Savo Milošević je Olimpijo vodil le nekaj mesecev, nazadnje na Reki, ko je med reprezentančnim premorom doživela hud poraz na prijateljskem dvoboju z Rijeko (1:6). Foto: Grega Valančič/Sportida Vodstvo razmišlja o dveh nekdanjih nogometaših Partizana, oba pa dobro poznajo ljubitelji nogometa iz Slovenije. Prvi je namreč Darko Milanič, trofejni slovenski trener, ki je ustvarjal čudeže z Mariborom, nazadnje pa v tujini vodil ciprski Pafos, drugi pa je nekdanji zvezdnik srbskega nogometa Savo Milošević, ki je kot trener nazadnje deloval prav v Sloveniji. Lani poleti je prevzel Olimpijo, nato pa se mu je prvi mož ljubljanskega kluba Milan Mandarić sredi jesenskega dela zahvalil za sodelovanje. To se je zgodilo le nekaj dni pred tem, ko je stekel proces predaje predsedniške štafete Nemcu Adamu Deliusu. Milošević je ostal brez službe, z zeleno-belimi pa se ni razšel najlepše. Ljubljančani so mu ostali dolžni še določen znesek, zato je tožil Olimpijo.

Milanič kot trener še ni deloval v srbskem nogometu, a odlično pozna Beograjčane, saj je kot igralec vrsto let nosil črno-beli dres in pustil pri navijačih odličen vtis. Kot strateg se je dokazoval v Avstriji (Sturm), Angliji (Leeds United), na Slovaškem (Slovan Bratislava) in Cipru (Pafos).

Darko Milanič je v karieri že vodil "črno-bele". Pred slabim desetletjem je vodil avstrijski Sturm iz Gradca. Foto: Guliverimage

V zadnjih tednih se ga je omenjalo kot kandidata za novega stratega zagrebškega Dinama, govorice so postale glasne, ko je s svojim trenerskim štabom (njegova pomočnika sta Saša Gajser in Sandro Bloudek) obiskal največji hrvaški derbi med Dinamom in splitskim Hajdukom, a je hrvaški prvak nato za glavnega stratega potrdil Anteja Čačića, tudi nekdanjega trenerja Maribora.