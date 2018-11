Srbija bo kandidirala za nogometno EP in SP

Ministri športa Srbije, Grčije, Bolgarije in Romunije so po skupnem sestanku v Beogradu potrdili, da bodo oddali uradno kandidaturo za organizacijo evropskega nogometnega prvenstva leta 2028 in svetovnega prvenstva leta 2030.

"Pobuda za organizacijo prvenstev je plod razvitih odnosov sosednih držav, s kandidaturama pa želimo doprinesti k regionalnem napredku in popularizacijo nogometa ter športa nasploh v regiji. Če bi dobili eno od prvenstev, bi to imelo zelo pomemben vpliv na razvoj drugih pomembnih aspektov, kot so infrastruktura, turizem, ekonomijo, kulturo in tehnologijo držav kandidatov," je po sestanku dejal srbski minister športa Vanja Udovičić in dodal, da vse štiri države v skupni projekt vstopajo ponosne na svojo prijateljstvo, zgodovinsko povezanost, športno tradicijo in športne uspehe.

"Prepričani smo, da bosta kandidaturi še okrepili naše prijateljstvo in da se bomo leta 2024, ko bodo sprejete odločitve, skupaj veselili. Je pa ta skupno kandidatura napoved za skupne projekte tudi pri drugih športih," je izrazil svoj optimizem nekdanji vaterpolist.